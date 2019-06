calcioweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019)– “Offerte pernon ne ho viste. Abbiamo bisogno di calciatori per cui non cediamo. Se arrivasse una offerta folle? I soldi non giocano, servono a pagare i debiti”. Sono le dichiarazioni deldelMassimoall’uscita dell’assemblea di Lega Serie A, importanti indicazioni su mercato e stadio: “siamo in stallo, anzi siamo nella me… – dice sorridendo ironicamente –. In realta’ dobbiamo cominciare domani mattina e correre. Abbiamo gia’ fatto le prove generali in Sardegna, percio’ se questa volta non mi arrestano, speriamo di finirlo anche per l’inizio del campionato. Domani cominciano i lavori”. “Se ho pensato a Honda? No, preferisco Ktm”, dice tra il serio e il faceto. “Morosini rimarra’ con noi, ma dovra’ fare meglio. ...

CalcioWeb : Calciomercato #Brescia, il presidente #Cellino blinda Tonali poi la risposta esilarante su #Honda - ItaSportPress : Brescia, Cellino: 'Tonali? Non lo cedo. E su Balotelli...' - - TeofiloSteven : RT @NonEvoluto: #whatsapp Le mezze verità di #Cellino, ovvero cederlo pur continuando ad averlo a disp per l'anno del ritorno in A del #Bre… -