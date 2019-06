Calcio | Gravina super Champions?

Super Champions - Gravina : «Il Calcio è di tutti e va difeso» : Gravina Super Champions – «Il calcio appartiene a tutti». Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ribadito il concetto a proposito delle discussioni sulla cosiddetta Super Champions. Gravina è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 durante la trasmissione “Non Stop News”, spiegando che «il giocattolo dobbiamo difenderlo con tutte le energie. Il calcio ha anche […] L'articolo Super Champions, Gravina: «Il calcio è di tutti e va ...

Calcio - Europei Under21 2019 : sale l’attesa. Di Biagio : “Ci sono grandi aspettative”. Gravina : “L’Italia merita questo successo” : Manca meno di un mese agli Europei Under 21 di Calcio, in programma in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno ed oggi hanno parlato all’ANSA il presidente della FIGC Gabriele Gravina ed il CT della Nazionale italiana di categoria, Luigi Di Biagio: grandi aspettative nelle loro parole. Così il numero uno del Calcio italiano: “Ci auguriamo di coronare un sogno che stiamo inseguendo da 15 anni. L’Italia merita questo successo, ...

Gravina - FederCalcio : “Playoff e playout in Serie A? Il tema può essere interessante” : Nel corso del forum “Il calcio che vogliamo”, organizzato a Roma presso la sede del Corriere dello Sport, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è intervenuto sul tema dei possibili play-off e play-out in Serie A: “Il tema può essere interessante. Lo dico in modo provocatorio, non c’e’ stato alcun confronto su questo, è un’idea che mettiamo nel libro della fantascienza ma sulla quale ci possiamo ...

Gravina : 'Calcio femminile è vero Calcio' : Gabriele Gravina , presidente della FIGC, ha parlato a Sky Sport a margine di Fiorentina-Juve, finale di Coppa Italia femminile. BELLA CORNICE - 'Bellissima cornice di pubblico, continuiamo a mostrare grande meraviglia. Questa è una splendida realtà, è ormai ...

Gravina - “Calcio malato? Non fateci l’eutanasia” : “Credo che il calcio sia l’espressione delle condizioni del Paese e comunque sta dimostrando di essere altrettanto in grado di generare anticorpi importanti“. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina in riferimento alle parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti che in un’intervista di stamane ha inserito il calcio tra le discipline “che meritano una cura maggiore, perché sono malate”. ...

