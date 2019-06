Calcio femminile | Sara Gama vittima di insulti razzisti sui social Un caso che fa

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) La Nazionale Italiana diieri ha scritto una pagina di storia. Dopo venti anni di assenza, le azzurre hanno fatto ritorno nell’élite iridata di questo sport e il successo 2-1 contro le n.6 del mondo dell’Australia ha in sé tanti significati: aver sconfitto giocatrici di alto profilo e soprattutto aver messo a tacere alcune critiche pregiudizievoli sul darsi in campo delle donne del “Pallone”. Sfortuna vuole che neanche la portata dell’impresa di Milena Bertolini e delle sue ragazze sia riuscita a zittire tutti. Come riporta Open, infatti,, figura di riferimento della nostra squadra e della Juventus in Serie A, è stata oggetto die discriminatori della peggiore specie: “Non capisco perché solo una ha la mano sul cuore e non è italiana”; Quella sarà anche nata in Italia, avrà la cittadinanza italiana, parlerà ...

