Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia conquista il successo e il pubblico ma il sogno deve continuare… : Brividi ed emozioni. Difficile mettere su carta o, in questo caso, digitare quel che si prova. Le ragazze che fino a quattro anni fa erano “Lesbiche e non meritevoli di ricevere denaro” si sono trasformate nell’orgoglio tricolore. Non è frutto di una propaganda politica e sociale, oppure di un bravo influencer. E’ il lavoro e l’impegno massimo a premiare. La Nazionale italiana di Calcio femminile lo ha fatto. La ...

Mondiali di Calcio femminile – L’Italia trionfa all’esordio - Bertolini a 360° : “dal successo alla riduzione del campo e del tempo per le donne - ecco cosa penso” : Le parole di Milena Bertolini dopo il successo dell’Italia contro l’Australia all’esordio ai Mondiali di calcio femminile 2019 “Ho fatto fatica a dormire come tutte le ragazze. E’ stata una partita molto dura, l’Australia è una squadra molto forte e abbiamo avuto momenti di difficoltà e sofferenza per il suo valore assoluto. Sono state brave le ragazze a restare agganciate nei momenti difficili e la ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : ottimi dati di ascolto per l’esordio dell’Italia - 3.5 milioni davanti alla tv : L’Italia può gioire non soltanto per la vittoria della Nazionale femminile nell’esordio ai Mondiali di Francia 2019, ottenuta per 2-1 con un gol allo scadere di Barbara Bonansea contro la ben più quotata Australia. L’incontro che ha riportato l’azzurro ai Mondiali femminili dopo vent’anni ha infatti riscosso un più che valido successo televisivo. Su Rai2, infatti, sono stati 2.826.000 gli spettatori interessati al ...

Sara Gama - la capitana della Nazionale femminile di Calcio insultata sui social : “Come fa a essere italiana?” : La Nazionale femminile di calcio ha fatto il suo esordio al Mondiale con una bellissima vittoria ma a macchiare il debutto delle azzurre sono stati gli insulti razzisti comparsi su Facebook e Twitter nei confronti di Sara Gama. La trentenne triestina capitana dell’Italia e della Juventus è stata vittima di offese nei commenti alla foto ufficiale pubblicata sulle pagine social ufficiali della Nazionale, che la ritrae in primo piano con una ...

Bertolini : «Ridurre il campo e il tempo di gioco per il Calcio femminile? No - va bene così» : «Le ragazze hanno meno forza degli uomini, il tema sicuramente esiste, ma va bene anche così». Milena Bertolini, ct della Nazionale di calcio femminile, ha risposto così a Radio anch’io, a una domanda sulla opportunità o meno di ridurre le dimensioni dei campi di gioco e anche la durata delle partite per il calcio femminile. […] L'articolo Bertolini: «Ridurre il campo e il tempo di gioco per il calcio femminile? No, va bene così» è ...

Com’è stato il Calcio femminile - molto prima dei Mondiali del 2019 : Forse per la prima volta, con i Mondiali che si svolgono in questi giorni in Francia, il calcio femminile comincia, anche in Italia, ad attirare l’attenzione che merita dopo decenni di disinteresse e un certo snobismo. Attenzione parecchio tardiva ,se si pensa che il primo campionato femminile di serie A si è svolto nel nostro paese nel lontano 1968 (quell’anno vinse il Genova). Le cose stanno cambiando velocemente, come dimostra il ...

Video/ Brasile Giamaica - 3-0 - : highlights e gol - Mondiali di Calcio femminile 2019 - : Video Brasile Giamaica, risultato finale 3-0,: la tripletta di Cristiane lancia la nazionale verdeoro nei Mondiali di calcio femminile 2019.

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Dobbiamo rimanere concentrate ed essere realistiche - contro la Giamaica sarà una sfida decisiva” : La Nazionale italiana ha cominciato con una splendida vittoria in rimonta contro l’Australia la propria avventura nei Mondiali femminili 2019 in corso di svolgimento in Francia. L’entusiasmo intorno alle ragazze azzurre è cresciuto sensibilmente e l’attesa per la seconda partita contro la Giamaica, sconfitta all’esordio dal Brasile con un netto 3-0, è già particolarmente elevata. Il tecnico Milena Bertolini è intervenuta ...

Ascolti Tv Domenica 9 giugno - Lontano da Te 12.9% tra Calcio 14.2% e F1 10.1% - bene la Nazionale Femminile (18.5%) : Ascolti Tv Domenica 9 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Portogallo – Olanda – Rai 1 – 2.969 milioni e 14.2%Lontano da te – Canale 5 – 2.496 milioni e 12.9%GP Canada differita – Tv8 – 2.105 milioni e 10.1%NCIS – Rai 2 -1.377 milioni e 6.6% Elementary – Rai 2 – 1.117 milioni e 5.6%Non è l’Arena – La7 – 1.08 milioni e 6.6%La Furia dei Titani ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Giappone e Canada favorite per il successo contro Argentina e Camerun : Quarta giornata di incontri quella che andrà in scena nei Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia. Due le sfide in programma: Argentina-Giappone, valida per il gruppo D e Canada-Camerun del gruppo E. Nel match del Parco dei Principi di Parigi le nipponiche, vice campionesse del mondo, partono con i favori del pronostico contro le “inesperte” argentine. Le “Nadeshiko Japan” possono contare su un roster di primo livello nel quale ...

Italia-Giamaica Calcio femminile - quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Venerdì 14 giugno, alle ore 18.00, Italia e Giamaica si affronteranno per la seconda giornata del gruppo C dei Mondiali 2019 di calcio femminile. All’Auguste-Delaune di Reims, le azzurre vorranno centrare imporsi contro una delle Cenerentole di questa rassegna iriData, dopo aver entusiasmato alla prima uscita contro l’Australia. La Nazionale di Milena Bertolini è chiamata ad un impegno non semplice, partendo coi favori del pronostico ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Italia in testa col Brasile! : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...