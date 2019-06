Calcio femminile | Mondiali 2019 | Giappone e Canada favorite per il successo contro

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Quarta giornata di incontri quella che andrà in scena neidiin Francia. Due le sfide in programma: Argentina-, valida per il gruppo D e-Camerun del gruppo E. Nel match del Parco dei Principi di Parigi le nipponiche, vice campionesse del mondo, partono con i favori del pronosticole “inesperte” argentine. Le “Nadeshiko Japan” possono contare su un roster di primo livello nel quale spiccano Saki Kumagai, riferimento carismatico della formazione asiatica e militante tra le file del Lione, e Mana Iwabuchi, che gioca nel Kobe, con dei trascorsi in Bundesliga con Hoffenheim e Bayern Monaco. Quest’ultima, soprattutto, è la Stella Polare della squadra del Sol Levante, tenendo conto delle marcature (21) in proporzione alle presenze (61). Dovrebbe essere quindi un avvio comodo per le giocatrici del Sol Levante, tenendo conto ...

