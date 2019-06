Brindisi | rapina alle Poste al quartiere Casale | arrestati 3 fratelli | uno era in crociera

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) I carabinieri del Comando Provinciale dihanno tratto in arresto treni, ritenuti responsabili dellaperpetrata il 22 marzo scorso presso l'ufficio postale del rione, sito sempre nello stesso capoluogo adriatico. Secondo quanto riporta la stampa locale i nomi deglisono i seguenti: Andrea, Fabio e Francesco Rillo, rispettivamente di 33, 36 e 27 anni. Ieri militari gli hanno rintracciati e il primo è stato arrestato a Genova, subito dopo l'attracco della nave Msc Bellissima. Lo stesso infatti si trovava in viaggio con la sua famiglia e dovevano toccare numerose mete del Mediterraneo, come Barcellona e Marsiglia. La nave era partita da Napoli. Prima che potesse lasciare le acque nazionali, e dirigersi verso la Francia, i carabinieri hanno raggiunto il capoluogo ligure arrestando Andrea Rillo. Incastrati dal Dna Gli inquirenti sono arrivati ...

