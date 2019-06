Brexit - chi è Boris Johnson il grande favorito per il dopo-May : La corsa alla successione a Theresa May è ufficialmente iniziata. La lista dei candidati a diventare leader del partito conservatore e premier britannico è stata annunciata oggi....

Brexit - 70mila richieste di residenza : «Carissima Italia - non torniamo più» : Brexit o non Brexit? Il D-Day dovrebbe scattare il 31 ottobre 2019, ma a tre anni dal referendum con cui il popolo britannico si è espresso a favore dell'uscita dall'Unione Europea (23...

Brexit - Coldiretti : mai così tanti prodotti alimentari italiani richiesti nel Regno Unito : Mai così tanti prodotti alimentari italiani sono stati richiesti nel Regno Unito con la paura di una Brexit senza accordo che spinge il record di sempre nelle esportazioni che fanno registrare un balzo del 18% nel Paese dove è corsa agli acquisti per fare scorte di cibo e bevande italiane per il timore dell’arrivo di dazi e ostacoli amministrativi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero ...

Più di 750mila cittadini europei hanno richiesto il permesso di soggiorno per continuare a vivere nel Regno Unito anche dopo Brexit : L’Home Office, il ministero britannico che si occupa di affari interni e immigrazione, ha diffuso i dati relativi al piano introdotto alcuni mesi fa per concedere ai cittadini europei che vivono nel paese di continuare a farlo anche in seguito

Parlamento Ue - Zanni (Lega) : “Stiamo per chiudere accordo con Farage”. Ma leader Brexit Party : “Sono per restare con M5s” : È iniziato il corteggiamento delle formazioni sovraniste ed euroscettiche a quello che, dopo il voto del 26 maggio, si è imposto come il primo partito europeo per numero di seggi conquistati: il Brexit Party dell’ex leader di Ukip, Nigel Farage. A dare inizio al botta e risposta europeo è stato il responsabile esteri della Lega, Marco Zanni, dichiarando che l’incontro con Farage “è andato bene, stiamo lavorando” e ...

Europee : boom Verdi in Germania - Le Pen vince e Tsipras chiede voto anticipato. Trionfano Orban e Brexit party : Verdi in Germania al 25%, i socialisti volano in Spagna e Portogallo oltre il 30%. Marine Le Pen che scavalca Macron in Francia e il premier greco Alexis Tsipras che, sconfitto, chiede elezioni anticipate. Nel Regno Unito, dove permane lo stallo per il mancato divorzio della Ue, come da previsioni vince il Brexit party di Nigel Farage con oltre il 32% mentre i Tories di Theresa May sprofondano al 10-12%. Guardando a Est, invece, in Ungheria è ...

Europee - boom Verdi in Germania - Le Pen vince e Tsipras chiede voto anticipato. Trionfano Orban e Brexit party : Verdi in Germania al 25%, Marine Le Pen che scavalca Macron in Francia e il premier greco Alexis Tsipras che, sconfitto, chiede elezioni anticipate. Nel Regno Unito, dove permane lo stallo per il mancato divorzio della Ue, come da previsioni vince il Brexit party di Nigel Farage con oltre il 32% mentre i Tories di Theresa May sprofondano al 10-12%. Guardando a Est, invece, in Ungheria è plebiscito per Fidesz di Viktor Orban che sfonda il 52%, ...

Europee - boom Verdi in Germania - Le Pen vince e Tsipras chiede voto anticipato. Vittoria a valanga per Orban e Brexit party : Verdi in Germania al 25%, Marine Le Pen che scavalca Macron in Francia e il premier greco Alexis Tsipras che, sconfitto, chiede elezioni anticipate. Nel Regno Unito, dove permane lo stallo per il mancato divorzio della Ue, come da previsioni vince il Brexit party di Nigel Farage mentre i Tories si fermano intorno al 10-12%. Guardando a Est, invece, in Ungheria è plebiscito per Fidesz di Viktor Orban che sfonda il 52%, mentre in Polonia i ...

In Europa sono rimasti in pochi a voler copiare la Brexit : Il gruppo sovranista al parlamento europeo sarà comunque più numeroso di quello precedente. E chi detesta l’Europa non cambierà idea, cambierà tattica. Leggi

Le novità nel caso Cucchi e il nuovo piano per la Brexit : DALL'ITALIA Scontro fra Tria e il M5s sul decreto famiglia. “Non abbiamo individuato le coperture e il provvedimento è stato rinviato”, ha detto il ministro dell’Economia intervenendo alla trasmissione “Agorà”. “Il decreto è una priorità politica, i soldi ci sono”, ha risposto il vicepremier Luigi

Brexit - Corbyn chiude negoziato con May : 18.23 Il leader dell'opposizione laburista, Corbyn, ha annunciato la fine dei colloqui sulla Brexit con la premier May. In una lettera Corbyn spiega che i colloqui sono "andati avanti per quanto possibile", ma non possono proseguire a causa "della debolezza e dell'instabilità crescente" del governo. Rispondendo alla lettera, May attribuisce la responsabilità alle contraddizioni in casa Labour: "Non c'è una posizione comune nei laburisti tra ...

Brexit rischia di trasformarsi in farsa - deputati pronti a bocciare per la quarta volta la May : deputati britannici di tutti gli orientamenti sulla Brexit, pro e contro, hanno già annunciato che bocceranno l'accordo di divorzio di Theresa May quando il governo lo riporterà in parlamento per la quarta volta il mese prossimo. Downing Street ha reso noto che l'accordo di uscita dall'Ue sarà nuovamente messo al voto nella settimana del 3 giugno. "E' imperativo farlo in questa data perché il Regno Unito possa lasciare l'Unione europea prima ...

«Il Royal baby? Una lieta distrazione dalla Brexit. La riservatezza farà bene alla monarchia» : ... parlando alla London School of Economics ha detto 'In genere quando si viene qui si parla di sicurezza nazionale, di intelligence, di economia e di molte cose insomma. Questa volta invece è solo ...

Non c’è Brexit per i medici : Regno Unito a caccia di 2mila camici bianchi in tutta Europa : Uk a caccia di medici, infermieri e personale sanitario. In “barba” alla Brexit è stata avviata una campagna per il reclutamento di migliaia di medici di medicina generale da tutto il Vecchio Continente nei prossimi anni, con 2mila assunzioni in programma. L’offerta standard prevede un contratto triennale rinnovabile e una retribuzione iniziale di 3.000 sterline nette al mese...