Boomdabash e Alessandra Amoroso | guarda il video di “Mambo Salentino” girato in una

I Boomdabash ed Alessandra Amoroso insieme per un “Mambo salentino” : Da Venerdì 7 Giugno sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale su Spotify, ITunes, Apple music e in tutti i principali digital store “Mambo salentino”, l’attesissimo nuovo singolo dei Boomdabash featuring Alessandra Amoroso. Il brano è una summer hit in perfetto stile Boomdabash, un pezzo di grande impatto che ben rispecchia l’inconfondibile energia che da sempre contraddistingue il gruppo, una delle migliori reggae band italiane ...