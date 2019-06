ilnapolista

(Di lunedì 10 giugno 2019) E arriva anche il Tweet di Fabrizioche sul finire del tanto atteso #Day si pone la domanda che quasi tutti i tifosintini si fanno Ma allora nemmeno oggi è “#oggièilgiornodi? Ma allora non è che…? #ntus #calciomercato pic.twitter.com/FpNFMn81FZ — Fabrizio(@fabrizio1) 10 giugno 2019 Anche lui, come Federico Gennarelli di Radio Sportiva, si domanda, implicitamente, se per caso lantus non stesse per tirare fuori dal cilindro l’ennesima, inattesa sorpresa, beffando tutti. L'articolo):non, e se? ilNapolista.

repubblica : Botte con il frustino e scotch sulla bocca per i piccoli disabili in cura al centro di ippoterapia, - napolista : Bocca (repubblica): #Sarri non firma, e se alla #Juve arrivasse #Guardiola? Nel giorno in cui si attendeva il via l… - LEOREDBARON : Non ho parole... Botte con il frustino e scotch sulla bocca per i piccoli disabili in cura al centro di ippoterapi… -