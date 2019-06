BOBBY SOLO E LA FIGLIA VERONICA SATTI Testimonianza di una bellissima storia del GF

Grande Fratello 16 - Veronica Satti rientra nella casa con il padre BOBBY SOLO : "Siamo la testimonianza di una bellissima storia..." : Veronica Satti , concorrente del Grande Fratello 15 e figlia di Bobby Solo , è ritornata nella casa di Cinecittà insieme al padre , durante la finale del GF16, in onda su Canale 5.Grazie al GF, come ricordiamo, la Satti ha recuperato il rapporto con l'illustre papà e, una volta entrata nella casa , ha proceduto con il seguente discorso, dando anche dei consigli, implicitamente, a Francesca De André (in rotta con il padre Cristiano):prosegui la ...

DOMENICA REWIND/ In replica l'incontro tra BOBBY SOLO e la figlia Veronica Satti : Barbara d'Urso in 'ferie': ecco in onda i sei appuntamenti in replica di DOMENICA REWIND, con backstage inediti e altre 'novità'.