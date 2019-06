Bitter Sweet | anticipazioni del 10 giugno | Nazli assunta come cuoca personale di Ferit

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Lunedì 10debutta su Canale 5 a partire dalle 14:45, la nuova serie tv ', ingredienti d'amore', la soap turca che vede protagonisti gli attori Can Yaman () e Ozge Gurel (), quest'ultima già nota al pubblico italiano per aver interpretato la giovane Oyku nella serie Cherry Season.quindi, per tutta l'estate, prenderà il posto di Uomini e donne che, ricordiamo, tornerà a tenerci compagnia il prossimo settembre. Tema centrale della nuova soap le vicende legate alla giovane, studentessa e aspirantecon il sogno di aprire un ristorante giapponese e che si troverà, per ragioni economiche, a lavorare per un ricco e misterioso uomo d'affari,Aslan.trova lavorodiGrande attesa per la prima puntata di ', ingredienti d'amore', che verrà trasmessa lunedì 10a partire ...

