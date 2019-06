Big Little Lies 2 | trama cast e anticipazioni Quando esce la serie tv

termometropolitico

(Di lunedì 10 giugno 2019) Big2:latv Bigtv di successo targata HBO, basata sullaomonima di romanzi di Liana Moriarty, è stata rinnovata per una seconda stagione. Il debutto su Sky Atlantic è fissato per martedì 18 Giugno 2019. La prima stagione, con undi alto livello, è riuscita a conquistare il pubblico sia per le grandi interpretazioni attoriali, sia per la capacità di raccontare storie intriganti con una particolare attenzione sul punto di vista femminile. Amicizie, imprevisti, bugie e difficoltà si intrecciano per delineare la storia delle protagoniste. Big2: laPer quanto riguarda ladella seconda stagione, non si sa cosa aspettarsi, dal momento che la saga dei libri non ha un continuo. I produttori ce l’avranno messa tutta per regalare al pubblico le stesse emozioni e ...

badtvit : #BigLittleLies: ecco i titoli di testa della seconda stagione! - chimIuv : è anche uscito l’episodio della s2 di big little lies che aspetto da un sacco e stasera se ci riesco lo guardo :-(… - addictedtojfc : Amici dove guardare big little lies? Perché ne ho sentito parlare bene ma non so se è su qualche piattaforma oppure… -