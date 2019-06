Bertolini | “Campi e stipendio siano uguali per uomini e donne”

ilfogliettone

(Di lunedì 10 giugno 2019) "Non so quando arriveremo a compensipere donne, ma l'Italia non può permettersi differenze di genere". Milena, ct della nazionale italiana di calcio femminile, su Radio1 ha detto la sua sulla parità fra i sessi anche per le regole di gioco: "Le donne hanno meno forza degli, ma credo sia molto difficile ridurre la durata delle partite e la dimensione del campo. Va bene così".ha declinato l'idea di regole adattate alle donne con tempi accorciati e si è detta a favore della parità di genere anche nelle regole dello sport: "Se la partita fosse finita prima, non l'avremmo vinta". D'altro canto, "c'è un fondo di verità - ha aggiunto - perché nei grandi spazi potrebbe risentirne l'intensità del gioco. Però, come abbiamo visto ieri, sono certa che il livello si alzerà ancora nelle prossime partite: anche con un campo da gioco grande si può fare un ...

