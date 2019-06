Basket – Petrucci non ci sta | “tradito dalla Virtus Bologna | scegliere l’Eurocup dopo

sportfair

(Di lunedì 10 giugno 2019) Laabbandona la Champions League, da campionessa in carica, per passare all’Eurocup: il presidente della FIP Gianniammette di sentirsi tradito La decisione delladi abbandonare la Champions League, da campionessa in carica, per approdare in Eurocup, ha dato molto fastidio alla FIP. Nelle intenzioni dic’è l’idea di provare ad essere la seconda italiana in Eurolega, nonchè di rendersi più appetibile agli occhi dei top player europei. Intervistato‘Rosea’, il presidente FIPha dichiarato: “sono dispiaciuto e deluso. La, uscendo da un contratto firmato per giocare anche l’anno prossimo la Champions League, ha tirato uno schiaffo a Fiba e Fip che è parte in causa di quell’accordo. Un anno fa, per rientrare nelle coppe,ha ottenuto una wild card con la nostra mediazione. ...

