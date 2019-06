Basket NBA | si ritira Tony Parker | leggenda dei San Antonio Spurs e di Francia

Ubi Banca rinnova partnership con Nba : campionato di Basket americano : Ubi Banca rinnova la sua collaborazione con il massimo campionato di basket americano, e nei prossimi tre anni sara' Official Bank di NBA.

Finals NBA – Kawhi Leonard ammette : “non gioco a Basket per la fama. Draymond Green? Sfida fondamentale” : Alla vigilia di Gara-1 delle Finals NBA, Kawhi Leonard parla del suo rapporto con il basket e della Sfida contro Draymond Green: la difesa di entrambi sarà fondamentale Nella tarda notte italiana, Toronto Raptors e Golden State Warriors si affronteranno in Gara-1 delle Finals NBA, ultima serie di questi splendidi Playoff. La franchigia canadese ha l’occasione della vita di affrontare gli Warriors ancora con qualche acciacco di troppo ...

Basket - NBA Finals 2019 : i Toronto Raptors ricevono i Golden State Warriors nella prima di una canadese a caccia dell’anello : Toronto Raptors contro Golden State Warriors, con il fattore campo che pende sul fronte canadese. Fino all’anno scorso questo sarebbe sembrato uno scherzo, e invece è proprio ciò che accade in queste NBA Finals, che si aprono questa notte allo Scotiabank Center. Mai, nelle sue precedenti quattro apparizioni consecutive alle Finals, tutte contro i Cleveland Cavaliers, Golden State aveva dovuto cedere il vantaggio dell’eventuale gara-7 ...

Basket : Nba e Ubi Banca rinnovano partnership per altri tre anni : Nba e Ubi Banca ancora insieme. Rinnovata la partnership nata nel settembre 2016: l'istituto di credito continuerà ad essere

Basket - Golden State-Toronto - NBA Finals 2019 : le date della serie. Calendario - programma - orari e tv : Sta per iniziare la 73esima edizione delle Finali NBA, che scatteranno nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio tra i Golden State Warriors campioni in carica e i Toronto Raptors in casa di questi ultimi che quindi avranno dalla loro il fattore campo in virtù di una vittoria in più, 58 a 57, conquistata nell’ultima regular season. Sarà una prima assoluta alle finali per Toronto sia soprattutto per una squadra canadese, mai arrivata ...

Basket : Nba. Raptors battono 4-2 Bucks e conquistano Finals : I Toronto Raptors hanno vinto stanotte gara 6 della finale della Eastern Conference della Nba di Basket, battendo per...

Playoff Basket - attenzione : sprazzi Nba e Cremona vola. Per Milano ancora fantasmi. Trento-Venezia? Che sbadiglio : Gioia per le quattro sciure cremonesi sugli spalti del PalaRubini: già prenotati per la domenica elettorale cento chili di marubini al brodo di toro con cui sfondarsi. I loro beniamini di biancoblu vestiti hanno stupito ancora, ritoccando la stagione dei record: dopo la Coppa Italia, che Aldo Vanoli ogni giorno leva dalla bacheca per un’amorevole spolverata, Cremona si impone su Trieste in volata (81 a 78, serie chiusa per 3 a 1) e accede ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto espugna Milwaukee e si porta sul 3-2 nella serie di finale a Est! : Malgrado la gamba indolenzita a causa della battaglia nelle due precedenti gare casalinghe, Kawhi Leonard mette per la quarta volta un trentello in questa serie delle finali di Eastern Conference e contribuisce in modo fondamentale alla vittoria esterna dei Toronto Raptors col punteggio di 99-105 sui Milwaukee Bucks in gara-5 con 35 punti con 5 triple a segno, 7 rimbalzi, e 9 assist. I canadesi sono ora in vantaggio 3-2 nella serie. I 21 punti ...

NBA Crossover torna a Milano : dal 31 maggio al 2 giugno spazio agli appassionati di Basket : NBA Crossover dal 31 maggio al 2 giugno tornerà a Milano, Buddy Hield dei Sacramento Kings ospite d’onore La National basketball Association (NBA) ospiterà di nuovo l’NBA Crossover a Milano dal 31 maggio al 2 giugno. La mostra culturale dedicata alla “contaminazione” dell’NBA nei diversi ambiti della cultura popolare si svolgerà in Zona Tortona, ingresso gratuito, e vedrà la straordinaria partecipazione della guardia dei Sacramento ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i Golden State Warriors piegano ancora i Portland Trail Blazers dopo un overtime e volano alle Finals : I Golden State Warriors fanno per la quinta volta consecutiva il loro ingresso nelle NBA Finals. Gli uomini di Steve Kerr chiudono sul 4-0 la serie finale della Western Conference contro i Portland Trail Blazers dopo una partita combattutissima e terminata soltanto all’overtime (117-119). Per aggiungere storia ad altra storia, basta rivolgersi a Steph Curry e Draymond Green, i primi compagni a chiudere con una tripla doppia nella stessa ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : terzo atto stellare tra Toronto e Milwaukee! Raptors in trionfo dopo due supplementari : Una sfida interminabile e spettacolare quella andata in scena nella notte italiana nella terza partita della serie tra Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, atto conclusivo della Estern Conference nei Playoff della NBA 2018-2019. La formazione di Nick Nurse si è imposta con il punteggio di 118-112 al termine di un incontro appassionante prolungatosi per ben due tempi supplementari. Nonostante la pessima serata di Giannis Antetokounmpo, la squadra ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto reazione d’orgoglio! Leonard stende Milwaukee dopo due supplementari e riapre la serie : Non è ancora finita: questo sembra dire la vittoria dei Toronto Raptors sui Milwaukee Bucks per 118-112 al termine di due tempi supplementari nella terza sfida della Finale di Eastern Conference dei Playoff NBA 2019. Con una prestazione di carattere e talento la formazione allenata da Nick Nurse è riuscita ad accorciare le distanze nella serie portandosi sul 1-2 ed evitando di ritrovarsi con le spalle al muro. La compagine guidata da Mike ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee si porta sul 2-0 nella serie di finale a Est contro Toronto : In gara-2 delle finali di Eastern Conference i Milwaukee Bucks si portano sul 2-0 nella serie sconfiggendo nettamente i Toronto Raptors per 125-103 grazie al solito Giannis Antetokoumpo, che inizia il match in maniera emblematica: sul primo possesso, rimbalzo d’attacco e schiacciata; sul secondo possesso, stoppata su Marc Gasol; sul terzo possesso, un’altra schiacciata. Il tutto in 51 secondi: i padroni di casa non molleranno mai la leadership ...