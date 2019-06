Basket | Mondiali 2019 | James Harden tra i 20 annunciati da Jerry Colangelo per il

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputerà dal 18 al 23 giugno l’edizione 2019 dei Mondiali di Basket 3×3, che vede al via 20 Nazionali sia al maschile che al femminile. Tornano a difendere i loro titoli Mondiali la Serbia (uomini) e l’Italia (donne). I serbi, che possiedono una batteria praticamente infinita di specialisti assoluti e rinomati anche nel loro Paese, puntano alla riconferma di un titolo lungamente cercato e lo scorso anno ottenuto dopo una ...

Basket - Danilo Gallinari : “I Mondiali di Cina non saranno la nostra ultima chance per vincere con la maglia azzurra” : Siamo ancora lontani dall’avvio dei Mondiali di Basket 2019 che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, ma la Nazionale azzurra sta già muovendo i primi passi in vista della kermesse iridata. Nelle ultime ore, infatti, sono state effettuate le visite mediche per sette giocatori all’Acqua Acetosa di Roma. Tra questi, probabilmente, il nostro giocatore più rappresentativo, Danilo Gallinari, che ha colto l’occasione ...

Basket - Mondiali 2019 : la Serbia - nel girone dell’Italia - annuncia i 34 che si giocheranno il posto in Cina : E’ una delle selezioni più attese ai Mondiali di Cina 2019, oltre che detentrice dell’argento iridato: la Serbia vuole andare in Oriente con alte ambizioni. Sasha Djordjevic, infatti, nel diramare la lista dei 34 da cui sceglierà i 12 che porterà a giocarsi il trono planetario in terra cinese ha voluto il meglio. Ci sono tutti e quattro i giocatori che militano in NBA: Boban Marjanovic, Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic e Nemanja ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : gli Stati Uniti si prendono tutto. Italia maschile fuori ai quarti : Si concludono con un doppio successo degli Stati Uniti, tanto al maschile quanto al femminile, i Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator) in Mongolia. Le due squadre americane conquistano il trionfo iridato battendo, tra gli uomini, la Turchia per 16-12 e, tra le donne, la Nuova Zelanda per 19-13. L’Italia ha concluso, nel torneo maschile, ai quarti di finale la propria esperienza, finendo superata proprio dai ...

Basket – Gallinari verso i Mondiali 2019 - il ‘Gallo’ ci crede : “partiamo per vincere! E sul mio futuro…” : Danilo Gallinari verso i Mondiali di Basket 2019: le sensazioni del cestista azzurro in vista della rassegna iridata Il Basket italiano sta regalando spettacolo con la corsa Scudetto: questa sera si scoprirà chi tra Cremona e Venezia si giocherà la finalissima contro Sassari. Dopo le sfide che decreteranno la squadra campione d’Italia, lo spettacolo con la palla a spicchi non si fermerà: i giocatori infatti non andranno in vacanza ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : Italia maschile ai quarti di finale con le vittorie su Cina e Slovenia : Arrivano buone notizie dai Mondiali di Basket 3×3 Under 18 di Ulanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia. L’Italia si qualifica, infatti, per i quarti di finale del torneo maschile come seconda del girone A, dopo aver riportato due significativi successi nell’odierna giornata, la quarta. La formazione azzurra è stata in grado di superare, nel primo match odierno, la Cina, che godeva della testa di serie numero 1 e alla fine non è ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : Russia e Argentina ai quarti nel torneo maschile - Cina e Francia in quello femminile : Comincia a delinearsi il quadro dei quarti di finale ai Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia. In questa terza giornata di partite vengono occupati i primi quattro posti nei quarti per entrambi i tornei. A passare la prima fase nel torneo maschile sono Argentina e Romania dal girone D e Russia e Ucraina dal B. Per quel che concerne il femminile, invece, passano dal gruppo A Cina e ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : l’Italia esordisce vincendo con la Giordania e perdendo dalla Turchia : Nella seconda giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, si registra il debutto dell’Italia nel torneo maschile, l’unico nel quale il nostro Paese è rappresentato. Il primo incontro porta in dote un successo larghissimo contro la Giordania, per 21-3 (Picarelli 11, Basso 4, Borsetto e Deri 3). La seconda sfida, ben più complicata, vede invece gli azzurrini ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : doppi successi per Russia e Argentina tra gli uomini e Cina e Francia tra le donne. Domani l’Italia maschile : Si è disputata quest’oggi la prima giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, con 20 partecipanti tanto al maschile quanto al femminile. Cominciano bene Russia e Argentina, per quel che riguarda gli uomini, con due successi, mentre tra le donne lo stesso destino positivo tocca in sorte a Cina e Francia. Il settore maschile ha visto svolgersi le partite dei gironi B e D, quello femminile dei ...

Mondiali Basket 2019 – Prende forma il Team USA! James Harden ci sarà : pronti altri 3 sì e occhio a Zion Williamson! : I Mondiali di Basket 2019 si avvicinano e il Team USA Prende forma: James Harden ci sarà, Kemba Walker ed Anthony Davis danno il loro ok. Suggestione Zion Williamson Il 31 agosto si avvicina e con esso anche la data di inizio dei Mondiali di Basket 2019. Le naZionali sono alle prese con le convocaZioni di rito e fra le big, c’è ovviamente tanta curiosità in merito al roster del Team USA, grande favorita per il successo finale. ...

Basket – Verso i Mondiali di Cina 2019 : il programma dell’estate della Nazionale italiana maschile : Nazionale A: il programma dell’estate 2019. La strada Verso la Cina. Dal Training camp a Pinzolo alle amichevoli. Prima del Mondiale due sfide alla Serbia. Poi anche Russia, Grecia e Francia A tredici anni dall’ultima partecipazione, la Nazionale tornerà a disputare un Campionato del Mondo. Quella che si giocherà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, sarà per gli Azzurri la rassegna iridata numero 9. Dopo aver vinto il primo girone di ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia femminile - le convocate per la preparazione. C’è il gruppo d’oro - in otto per quattro posti : Partirà il 4 giugno il raduno della Nazionale femminile di Basket 3×3, in preparazione della FIBA 3×3 World Cup (in pratica, i Mondiali) che avrà luogo ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno. In vista della difesa dell’oro iridato conquistato un anno fa a Manila, nelle Filippine, Angela Adamoli, a campionati ormai terminati, ha convocato otto giocatrici: Maria Beatrice Barberis Debora Carangelo Giulia Ciavarella Rae Lin Marie ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : i convocati di coach Andrea Capobianco per la rassegna iridata : Sono state diramate questa mattina le convocazioni di coach Andrea Capobianco per i Mondiali Under 18 di Basket 3×3 che si terranno in Mongolia, a Ulan Bator (o Ulanbaatar, volendo seguire la traslitterazione dalla lingua mongola), dal 4 al 7 giugno. Questo il quartetto che andrà nella capitale mongola: Beniamino Basso Marco Borsetto Lorenzo Deri Simone Doneda I quattro selezionati fanno tutti parte dei settori giovanili delle rispettive ...