Basket | Gianni Petrucci | “La Virtus Bologna chiede la wild card in EuroCup? Sono deluso

(Di lunedì 10 giugno 2019) E’ unche sembra tornato indietro di qualche anno, quello che si pone davanti alla penna di Andrea Tosi per La Gazzetta dello Sport. Il presidente della FIP, infatti, tra considerazioni sull’imminente finale della Serie A e sulla Nazionale che prossimamente affronterà il viaggio in Cina, tuona contro la, “rea” di aver deciso di giocare l’, da cui si aspetta l’ufficialità della, invece della Champions League. Queste le parole del presidente della Federazione: “dispiaciuto e. La, uscendo da un contratto firmato per giocare anche l’anno prossimo la Champions League, ha tirato uno schiaffo a FIBA e FIP che è parte in causa di quell’accordo. Un anno fa, per rientrare nelle coppe,ha ottenuto unacon la nostra mediazione. Solo due mesi prima di vincere la ...

