Basket | Finale scudetto 2019 | gara-1 | Venezia mette fine all’imbattibilità di Sassari

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : 18-14 - tripla sulla sirena del primo quarto di Tonut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19 Thomas non ci sta: tripla per lui, si riavvicina a -1 Sassari 20-16 Ancora Tonut! E’ lui il grande protagonista in questo momento, trova un’altra penetrazione dopo aver messo in ginocchio l’intera difesa della Dinamo 18-16 Penetrazione di Thomas, corregge a canestro Polonara Inizia il secondo periodo TOP SCORER – VENEZIA: Tonut, Bramos 5; Sassari: McGee, Carter ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : si parte con la sfida d’apertura! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quattro opportunità per segnare di Venezia, tre da tre e una (Bramos) da due, tutte sbagliate 3-4 Gran rimbalzo in attacco di Cooley che porta avanti Sassari dopo 3’20” 3-2 Accelera Smith che trova poi sul rimorchio in qualche modo Cooley, primi due punti per Sasssari 3-0 Bramos, alla quinta conclusione e dopo quasi due minuti, trova il primo canestro di Gara-1 Primi due tiri della ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : comincia una lunga battaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-1 – Il programma della serie Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara della Finale che assegna lo scudetto del basket maschile 2018-2019. Di fronte ci sono l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari. Tre volte Campione d’Italia, la Reyer aspira a trovare il suo secondo scudetto in tre anni partendo dalle mura amiche del ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : questa sera gara-1 - Venezia ospita Sassari. Comincia la serie! : Comincia questa sera la Finale per lo Scudetto 2019 del campionato italiano di Basket. Palla a due per gara-1 alle ore 20.45 (diretta Eurosport 2 e Rai Sport) e si parte dal Taliercio, la casa dell’Umana Reyer Venezia, che ospiterà dunque il Banco di Sardegna Sassari. La squadra di De Raffaele ha il fattore campo dalla sua parte e i numeri dicono nelle tredici finali alle meglio delle sette partite, per 11 volte ha vinto chi è arrivato ...

Basket femminile - Italia seconda al torneo di Saragozza : azzurre sconfitte in finale dalla Russia : A Saragozza le azzurre cedono alla Russia in finale (62-54), domani il ritorno in Italia e raduno prosegue a Broni L’Italia ha chiuso al secondo posto il torneo di Saragozza, dopo essere stata sconfitta 62-54 dalla Russia nella finale di oggi: alle 20.30 Belgio e Spagna si giocano il terzo posto. La migliore marcatrice è stata Giorgia Sottana con 16 punti, in doppia cifra anche Olbis Andrè a quota 12. Le azzurre domani volano a ...

Basket femminile - Torneo di Saragozza 2019 : l’Italia chiude al secondo posto. Azzurre sconfitte in finale dalla Russia : L’Italia ha chiuso al secondo posto il Torneo di Saragozza. Le Azzurre sono state sconfitte dalla Russia per 62-54 al termine comunque di una buona prestazione per la squadra di coach Marco Crespi, che non è riuscita a ripetersi dopo il successo di ieri con il Belgio. Ottima prova per Giorgia Sottana, che ha chiuso con 16 punti. In doppia cifra anche una positiva Olbis Andrè, che ha messo a referto 12 punti. Miglior marcatrice ...

Serie A Basket : Sassari-Venezia - la finale delle outsiders. La presentazione : Serie A Basket: Sassari-Venezia, la finale delle outsiders. La presentazione Lunedì sera alle ore 20.45 comincerà la Serie finale della Serie A di Basket e la notizia più grande è l’assenza da Milano. Saranno infatti Sassari e Venezia a sfidarsi. Potrebbe essere rinominata la finale delle outsiders, ma in realtà non è proprio così: è vero che l’Armani è in assoluto la squadra con roster e potenzialità migliori, ma negli ultimi anni Venezia e ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : Venezia e Sassari a caccia del tricolore. La Reyer prova a fermare l’inarrestabile Dinamo : Non poteva che esserci la Reyer Venezia tra Gianmarco Pozzecco ed il suo primo Scudetto da allenatore. Nel destino del tecnico della Dinamo Sassari in questa stagione c’è assolutamente la squadra veneta. Proprio contro la Reyer è avvenuto il debutto di Pozzecco sulla panchina sarda ed è stata sempre Venezia l’ultima squadra capace di battere Sassari, prima della clamorosa striscia di ventidue successi consecutivi tra campionato e ...

Playoff Basket - Venezia espugna Cremona e va in finale : la sua difesa sarà l’ultimo antidoto alla cavalcata di Sassari : Chi è la favorita? Quella che a inizio stagione era indicata da tutti come la sfidante numero uno di Milano nella corsa allo scudetto, oppure quella che l’Olimpia l’ha battuta e non perde da 22 partite consecutive? La risposta più scontata è la seconda, la Sassari di Pozzecco. Ma la considerazione da fare subito dopo è che la solidità e l’organizzazione difensiva della Venezia di De Raffaele sono il miglior antidoto ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia si impone con autorità a Cremona e conquista la finale scudetto! Bramos e Daye protagonisti : Si conclude con il successo di Venezia per 69-79 sul campo di Cremona la quinta e decisiva sfida della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. La formazione lagunare si è imposta con grande autorevolezza dominando l’incontro sin dalle fasi iniziali e non concedendo mai agli avversari la possibilità di rientrare in partita. Tra gli aspetti più importanti nel successo degli uomini di Walter De Raffaele sicuramente la ...

Playoff Serie A Basket – Cremona ko in Gara-5 - Venezia in festa : l’Umana Reyer raggiunge Sassari in finale : Venezia manda al tappeto Cremona e stacca il pass per la finale Scudetto contro Sassari E’ andata in scena questa sera Gara-5 di semifinale Playoff del campionato italiano di Serie A di Basket: a sfidarsi in campo sono state Venezia e Cremona, per un’ultima sfida sanguinolenta. Ad avere la meglio, alla fine dei quattro quarti di gioco è stato Venezia, che raggiunge così Sassari nella finalissima per lo Scudetto. Il match è ...

LIVE Cremona-Venezia Basket - Gara-5 Play-off in DIRETTA : si decide tutto - in palio la finale con Sassari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – La cronaca della vittoria di Venezia in gara-4 – Il programma completo Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cremona-Venezia, ultimo e decisivo incontro della semifinale playoff della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo quattro partite all’insegna dell’equilibrio, le due formazioni si affronteranno a viso aperto in una Gara-5 che si ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia - una bella per la finale dopo una serie sull’altalena : E’ successo un po’ di tutto nella serie tra Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia, e forse è anche giusto che il destino l’abbia portata alla quinta e decisiva sfida per scoprire chi sarà l’avversaria del Banco di Sardegna Sassari (chiunque esca con la vittoria in tasca avrà il fattore campo nella finale). Il riassunto della sfida è presto fatto: in gara-1 Mitchell Watt ha deciso di rendersi demoniaco agli occhi ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : Italia maschile ai quarti di finale con le vittorie su Cina e Slovenia : Arrivano buone notizie dai Mondiali di Basket 3×3 Under 18 di Ulanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia. L’Italia si qualifica, infatti, per i quarti di finale del torneo maschile come seconda del girone A, dopo aver riportato due significativi successi nell’odierna giornata, la quarta. La formazione azzurra è stata in grado di superare, nel primo match odierno, la Cina, che godeva della testa di serie numero 1 e alla fine non è ...