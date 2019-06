Barbara Bonansea | la stella della nazionale ai Mondiali è tutta famiglia

vanityfair

(Di lunedì 10 giugno 2019) Due anni fa, quando l’abbiamo intervistata, era sola contro 11.era l’unica donna premiata al Gran Galà del calcio nel 2017 come miglior giocatrice dell’anno precedente (per gli uomini c’era un premio per ruolo, una squadra intera) e disse a Vanity Fair: «Chi viene a vederci si appassiona. Tante volte mi sono sentita dire: “Ah, però siete brave”». Adesso l’hanno vista tutti, 3, 5 milioni di telespettatori fra Rai e Sky, e non c’è dubbio che sia bravissima, come le compagne.è l’attaccantefemminile che ha messo a segno la doppietta del successo dell’Italia sull’Australia all’esordio aidi Francia. Allora giocava a Brescia, da non professionista, come tutte le italiane, tifava Juventus e aveva il sogno di incontrare Cristiano Ronaldo, «forte e determinato e poi gioca in un ruolo simile al mio». Adesso? Adesso gioca nella ...

