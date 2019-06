Ballottaggi | Livorno al centrosinistra Nuovo sindaco Salvetti accolto dai cori di Bella

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il Partito democratico si riprendedopo cinque di amministrazione Cinque stelle. Luca, leader della lista civica Casae candidato per la coalizione di(Pd, Mdp – articolo 1 e Futuro!) con il 63,32 per cento dei voti è ildella città. Andrea Romiti, il candidato del centrodestra si ferma al 36,68 per cento. La festa per la vittoria diinizia alla sede del comitato elettorale di via Marradi e prosegue sulle note diCiao con un corteo diretto in Comune., giornalista dell’emittente Telegranducato, 52 anni, commenta a caldo la vittoria: “L’obbiettivo è iniziare un percorso che possa portare certezze, sorrisi e voglia di ripartire. Però per questo serve l’aiuto di tutti i cittadini, il cento per cento dei cittadini”. Dopo la mezzanotte arriva in Comune anche Andrea Romiti per ...

