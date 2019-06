Ballottaggi | le sfide del Napoletano | la sinistra rimonta | il centrodestra crolla

Ballottaggi 2019 - da Livorno e Reggio Emilia fino a Potenza : tutte le sfide nei Comuni. M5s in corsa solo a Campobasso : Le sfide di Livorno, Reggio Emilia e Ferrara. La partita tutta interna al centrosinistra ad Avellino, dove il Comune fino a pochi mesi fa è stato amministrato dal M5s. Due capoluoghi di regione, Potenza e Campobasso. Più altri 130 paesi e città (12 con popolazione inferiore ai 15mila abitanti) torneranno al voto per i Ballottaggi in programma domenica. Nei capoluoghi, i Cinque Stelle si battono al secondo turno solo a Campobasso ma sono in più ...