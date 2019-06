Ballottaggi | la Lega conquista Ferrara La bandiera del Carroccio copre quella di Regeni

Ballottaggi - la notte dei sindaci : Avellino a Festa - flop della Lega : Si sono concluse alle 23 le operazioni di voto per il Ballottaggio delle elezioni comunali, che in Campania ha visto coinvolte 17 amministrazioni municipali: tre in provincia di Avellino, quattro in...

Ballottaggi - diretta risultati : Lega conquista Ferrara - Biella e Forlì. Pd a Livorno - Rovigo e Cesena. Campobasso al M5S : Ballottaggi. Livorno e Rovigo tornano a sinistra, il Pd conferma Prato, Reggio Emilia e Cremona ma perde Ferrara che dopo 69 anni passa ad un sindaco sostenuto da Lega e centrodestra, e Forlì....

Ballottaggi - storica vittoria della Lega a Ferrara. Il Pd si tiene Reggio Emilia e Cesena : Salvini: "Straordinaria vittoria dove governava la sinistra da 70 anni". I Democratici perdono una loro roccaforte. Anche Forlì alla destra. Partecipazione in calo del 15% rispetto al primo turno. Tutti i risultati

