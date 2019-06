Ballottaggi | dopo quasi 70 anni a sinistra | Ferrara diventa leghista

vanityfair

(Di lunedì 10 giugno 2019) Tre storiche roccaforti dellapassano al centrodestra. Nei2019 (in 186 Comuni italiani),: il nuovo sindaco è Alan Fabbri,ben 69di primi cittadini di. Un risultato, secondo il leader della Lega Matteo Salvini, «straordinario», come ha commentato su Twitter. L’altro passaggio di consegne è quello di Forlì, che cambia orientamento politico50: vince Gian Luca Zattini, civico di centrodestra. Anche a Novi Ligure, a vincere ilo è stato un esponente del Carroccio, Gian Paolo Cabella. https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1137851890312581120 In realtà, però, i risultati globali delo non sono stati negativi per il centro. Tant’è che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha commentato su Twitter: «Belle vittorie e belle conferme. Grazie a tutte e tutti. Grazie a chi ha ...

you_trend : ?? Clamoroso #Ballottaggio a #Ribordone (TO). Dopo un primo turno finito 19 pari tra i primi 2 candidati, il ballot… - you_trend : Riepilogo Comuni oltre i 15 mila abitanti dopo i #ballottaggi: Centrosinistra 112 (-41) Centrodestra 85 (+40) M5S… - Agenzia_Ansa : #Ballottaggi, il centrosinistra perde #Ferrara per la prima volta dal Dopoguerra e passa alla #Lega. Il #Pd torna a… -