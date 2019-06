Ballottaggi | diretta risultati | la Lega conquista Ferrara Livorno | Prato e Cesena al Pd

Ballottaggi - diretta risultati : la Lega vince a Ferrara. Livorno - Prato e Cesena al Pd. Campobasso al M5S : Ballottaggi. Le urne nei seggi per i Ballottaggi nei 136 comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale, hanno chiuso alle 23. Due i capoluoghi di Regione al Ballottaggio: Potenza e...

Risultati Ballottaggi - scrutinio in diretta : Livorno - Prato e Reggio Emilia alla sinistra. Ferrara a destra per la prima volta : Spoglio in corso nei 136 Comuni coinvolti nei ballottaggi per eleggere i sindaci. Sono sedici le città capoluogo che sono tornate ai seggi: il Pd si riprende Livorno con Luca Salvetti e riesce a tenere sia a Reggio Emilia che a Prato con gli uscenti Luca Vecchi e Matteo Biffoni. Ma il centrodestra si avvia alla vittoria nella rossa Ferrara con Alan Fabbri, strappandola alla sinistra dopo 69 anni. Anche Ascoli va a destra con il candidato di ...

Risultati Ballottaggi - scrutinio in diretta : Livorno verso il Pd - Reggio Emilia e Prato al centrosinistra. Ad Ascoli destra avanti : Spoglio in corso nei 136 Comuni coinvolti nei ballottaggi per eleggere i sindaci. Sono sedici le città capoluogo che sono tornate ai seggi: il Pd si riprende Livorno con Luca Salvetti e riesce a tenere sia a Reggio Emilia che a Prato con gli uscenti Luca Vecchi e Matteo Biffoni. Ma il centrodestra si avvia alla vittoria nella rossa Ferrara con Alan Fabbri, ad Ascoli con Marco Fioravanti ed è avanti anche a Forlì. Dopo le primissime sezioni ...

Risultati Ballottaggi - scrutinio in diretta : da Livorno a Reggio Emilia fino a Campobasso - lo scrutinio per eleggere i sindaci : Urne chiuse nei 136 Comuni coinvolti nei ballottaggi per eleggere i sindaci. Sono sedici le città capoluogo che sono tornate ai seggi: le sfide principali riguardano Livorno, Reggio Emilia, Potenza, Campobasso, Avellino e Ferrara. I Cinque Stelle si battono al secondo turno solo nel capoluogo molisano, ma sono in più realtà l’ago della bilancia che determinerà la vittoria di uno o dell’altro candidato negli altri 15 ballottaggi principali anche ...

