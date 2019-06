Azzurri Under 21 a Bologna | Murgia umili e carichi per Europei

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Italia-Mali 4-2 - Pinamonti trascina gli Azzurrini in semifinale - Plizzari altro rigore parato : La Polonia continua a riservare ancora emozioni all’Italia. La Nazionale Under20 di Calcio di Paolo Nicolato non si ferma più e supera il Mali nei quarti di finale del Mondiale 2019 con il punteggio di 4-2 al termine di un confronto spettacolare, in cui è davvero successo di tutto. Grande protagonista del match Andrea Pinamonti che, con una doppietta, ha trascinato la selezione tricolore al successo, oltre alla marcatura di Davide Frattesi ...

LIVE Italia-Mali 2-1 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : gli Azzurrini vengono premiati e Pinamonti realizza il raddoppio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 67′ Diverse interruzioni ora: cali di ritmo comprensibili dopo l’ottima prima parte azzurra. 64′ L’Italia sta lasciando un po’ di spazio al Mali. 62′ Raddoppio giustissimo: Pinamonti, ricordiamo, parteciperà ...

LIVE Italia-Mali 1-1 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : le Aquile sono in 10 uomini ma lottano! Gli Azzurrini devono osare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 19.20 La prima frazione si conclude 1-1 al termine di 45′ pazzi, fatti di emozioni e gol: il Mali, prima domina, poi va in svantaggio con un autogol e restando in 10 uomini. L’Italia non riesce ad affondare il colpo e viene colpita ...

LIVE Italia-Mali 1-0 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : gli Azzurrini in vantaggio di un gol e di un uomo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 24′ Ora l’Italia dovrà gestire questo doppio vantaggio; sia nel risultato, che dal punto di vista numerico. 23′ Rosso indiscutibile: rammarico per il centrocampista del Mali consapevole, come i compagni, ...

LIVE Italia-Mali 1-0 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : gli Azzurrini in vantaggio con l’autogol di Kone! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 12′ AUTOGOL DI Kone! vantaggio ITALIA DA CORNER! 1-0. 11′ Corner ribattuto: l’Italia sta mettendo in ordine le idee. 9′ Mali frenetico e tosto in mezzo al campo: Italia che prova a lottare. 7′ Bel lavoro di ...

LIVE Italia-Mali 0-0 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : gli Azzurrini vogliono sognare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 18.20 In caso di semifinale, sarebbe un’occasione d’oro contro una compagine alla portata: Nicolato riuscirà nell’impresa? 18.16 Manca sempre meno all’inizio dei quarti di finale del Mondiale U20! 18.14 Un’estate ...

LIVE Italia-Mali - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : gli Azzurrini vogliono la semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 17.59 Da tenere d’occhio invece negli africani, in quanto dotati di un gioco molto fisico, grazie anche ad una stazza davvero eccellente, i talentuosi Sekou Koita e Boubacar Konté. 17.56 L’Italia si affiderà ancora a capitan ...

LIVE Italia-Mali - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : gli Azzurrini sfidano le Aquile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Mali, match valido per i quarti di finale del Mondiale U20 maschile 2019. Nel tardo pomeriggio, gli azzurrini sfideranno la rivelazione del torneo per un posto in semifinale: ...

Calcio - Mondiali under 20 2019 : domani gli Azzurrini sfidano il Mali nei quarti di finale : Siamo arrivati al momento decisivo. Tempo di quarti di finale per quanto riguarda il Mondiale under 20 di Calcio, in corso di svolgimento in Polonia. Impegnata la Nazionale italiana guidata da Paolo Nicolato: gli Azzurrini, ancora imbattuti nel torneo, vogliono continuare a sognare. domani Pinamonti e compagni se la vedranno alle 18.30 (diretta TV sui canali di Sky Sport) con il Mali. L’avversario non è dei più prestigiosi (l’attesa ...

Mondiali Under 20 - Italia avanti con la rivelazione Mali. Azzurri favoriti per la vittoria del Mondiale - a 3.75 su Sisal Matchpoint : Quarto di finale che non ti aspetti nei Mondiali Under 20, l’Italia affronta il Mali che, a sorpresa, ha eliminato la nazionale argentina ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Gli Azzurrini invece, hanno battuto la Polonia padrona di casa e si presentano al match con 4 risultati utili consecutivi nella competizione, fatti di 3 vittorie, un pareggio e un solo gol subito dal Messico nella gara inaugurale. Numeri che fanno ...

Calcio - Giuseppe Bergomi su Italia-Mali Under20 : “Gli Azzurrini sono organizzati. Abbiamo chance di andare avanti” : Per tutti è “Lo Zio” del Calcio italiano. Un campione del mondo, uno che sa come si fanno a vincere determinati trofei. In occasione della presentazione dell’Estate di Sky Sport, Beppe (Giuseppe, all’anagrafe) Bergomi ha parlato con OA Sport circa le possibilità dell’Italia di Paolo Nicolato nel suo percorso ai Mondiali Under 20: venerdì (alle 18.30) per gli azzurrini sarà infatti il momento di sfidare il Mali nei ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : Australia-Italia 36-12. Oceanici troppo forti per gli Azzurrini nella gara d’esordio : A senso unico la gara tra Australia ed Italia, la prima per gli azzurrini ai Mondiali Under 20 di Rugby, scattati in Argentina: la formazione oceanica ha vinto per 36-12 una sfida ampiamente dominata, nella quale soltanto nel finale si è rilassata, consentendo agli italiani di rimuovere lo zero dalla casella dei punti fatti. Nel primo tempo assolo australiano, con la meta al 7′ di Harris trasformata da Harrison ad aprire le danze ed il ...

LIVE Italia-Polonia 1-0 - Ottavi Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : Azzurri a 20' dai quarti di fiinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per gli Ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio. L’Italia arriva agli Ottavi da imbattuta: la squadra di mister Paolo Nicolato ha infatti concluso il girone B in prima posizione, con due vittorie e un pareggio. Gli azzurrini all’esordio hanno battuto 2-1 il Messico, nel secondo match hanno superato 1-0 l’Ecuador ed hanno infine pareggiato 0-0 ...

LIVE Italia-Polonia 0-0 - Ottavi Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : si inizia - Azzurri a caccia dei quarti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per gli Ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio. L’Italia arriva agli Ottavi da imbattuta: la squadra di mister Paolo Nicolato ha infatti concluso il girone B in prima posizione, con due vittorie e un pareggio. Gli azzurrini all’esordio hanno battuto 2-1 il Messico, nel secondo match hanno superato 1-0 l’Ecuador ed hanno infine pareggiato 0-0 ...