AVEDISCO PREMIA UNA COPPIA DI ROMA COME MIGLIORI INCARICATI ALLE VENDITE D’ITALIA

(Di lunedì 10 giugno 2019) Francesca Poddesu e Lorenzo Verrilli ricevono il Premio Nazionale, il più importante riconoscimento nel mondo della Vendita Diretta Nella Vendita Diretta, settore meritocratico per eccellenza, passione e determinazione sono gli ingredienti chiave per il successo. Francesca Poddesu e Lorenzo Verrilli, brillanti professionisti di, durante la 25ª edizione del Premio Nazionale, svoltasi lo scorso 24 maggio a Milano, sono statitidel 2018, per i notevoli risultati ottenuti con l’Azienda NeoLife International Srl. L’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano e presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso il Milan Marriott Hotel.– AssociazioneDirette Servizio Consumatori – che si occupa anche di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato, hato i...