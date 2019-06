Atletica | Alessia Trost salta 1 91 all’esordio stagionale | sfiorato 1 94 a Hengelo

Atletica - Alessia Trost comincia bene la stagione outdoor : 1.91 per l’azzurra nell’alto a Hengelo : La 26enne delle Fiamme Gialle chiude al secondo posto a pari merito con la bulgara campionessa olimpica Mirela Demireva Buon inizio per Alessia Trost . Parte da 1,91 la stagione all’aperto del l’azzurra del salto in alto. Ai FBK Games di Hengelo , in Olanda, la 26enne delle Fiamme Gialle chiude al secondo posto a pari merito con la bulgara campionessa olimpica Mirela Demireva. Il successo va alla svedese Erika Kinsey con la misura di 1,96. ...

Atletica – Alessia Trost all’esordio domenica a Hengelo : Esordio a Hengelo domenica prossima per Alessia Trost Riecco Alessia Trost. Prima uscita stagionale all’aperto per l’azzurra del salto in alto che a Hengelo, in Olanda, torna a gareggiare domenica 9 giugno a poco più di tre mesi dagli Europei indoor di Glasgow. La 26enne pordenonese che si allena ad Ancona con il coach Marco Tamberi sarà in pedana alle 17.10 nei tradizionali Fanny Blankers-Koen Games per verificare il lavoro delle ultime ...