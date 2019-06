Atleti a 10 anni I bambini dello skateboard che vogliono cambiare le Olimpiadi

José Antonio Reyes - morto l’ex calciatore di Siviglia - Real e Atletico. Aveva 35 anni : È morto in un incidente stradale José Antonio Reyes, il giocatore spagnolo che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid, diventando il primo calciatore spagnolo a vincere il campionato inglese e il maggior detentore di Uefa Europa League (quattro), record condiviso con Beto, Kevin Gameiro e Vitolo, di cui le ultime tre vinte con il Siviglia. È stato proprio il club in cui Reyes era anche ...

L’Atletico Madrid contro la Super Champions : «Creerà danni ai campionati» : L’amministratore delegato dell’Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, si schiera contro i progetti della Super Champions firmati Eca e Uefa. “I nuovi format che stanno emergendo rischiano di danneggiare le competizioni nazionali. Vogliamo proteggere il nostro settore, che è pieno di minacce con i nuovi formati, che vogliono portare a giocare più partite per avere più potere, […] L'articolo L’Atletico Madrid contro ...

Club Atlético River Plate - centodiciotto anni di storia oggi : Leggendo per caso stamattina tra le notizie di calcio sudamericano che ogni giorno vado a spulciare mi è caduto l’occhio sulla ricorrenza del centodiciottesimo compleanno del Club Atlético River Plate.History Sport, Storie, Sudamerica, River Plate / Quale miglior spunto per scRiverci qualcosa su uno dei Club più vincenti e conosciuti al mondo; cercherò di sintetizzare la storia ultra-centenaria di questa società raccogliendo magari ...

Atletica - Coppa Europa marcia 2019 : Yohann Diniz torna e vince la 50 km a 41 anni. Antonelli nono : Yohann Diniz è tornato e ha subito vinto. Il francese non gareggiava da praticamente due anni, cioè da quando trionfò ai Mondiali di Londra 2017, e a 41 anni suonati ha letteralmente dominato la 50 km della Coppa Europa di marcia. Il primatista mondiale della specialità (3h32:33 agli Europei 2014), a cui manca solo la gioia olimpica per completare una carriera di lusso, non ha avuto rivali ad Alytus (Lituania) e ha spazzato via l’intera ...

Griezmann al Barcellona - addio all’Atletico : “Sono stati 5 anni meravigliosi” : Griezmann AL Barcellona- Come annunciato dallo stesso diretto interessato, Griezmann dice addio all’Atletico Madrid in maniera ufficiale e si prepara a vestire la maglia del Barcellona nel corso della prossima stagione. Un addio improvviso e forse inaspettato, l’attaccante ha rivelato:”Lascio dopo 5 anni, sono stati anni fantastici”. Chiaro e imminente il suo futuro in maglia […] L'articolo Griezmann al Barcellona, ...

Atletica - 4 anni di squalifica per doping per la marciatrice messicana Maria Guadalupe Gonzalez Romero : La AIU, agenzia antidoping della IAAF, ha usato il pugno duro nei confronti della marciatrice messicana Maria Guadalupe Gonzalez Romero. L’atleta 30enne argento olimpico a Rio 2016 nei 20 chilometri di marcia, infatti, ha subito una squalifica di ben quattro anni per doping al termine del processo disciplinare che ha chiuso la vicenda che era iniziata con la positività riscontrata nella giornata del 17 ottobre 2018 in un controllo (non ...

Atletica - Andrew Howe corre i 400 dopo 8 anni : positivo 46.35 verso i Mondiali di staffette : Andrew Howe ha corso i 400 metri col tempo di 46.35 e a Rieti ha legittimato la convocazione per i Mondiali di staffette che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Oggi il già vice campione del mondo di salto in lungo ha testato la sua condizione sul giro di pista nell’impianto di casa e ha ottenuto un positivo riscontro cronometrico in una specialità che ha praticato pochissime volte nel corso della sua ...