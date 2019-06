Asteroidi | Nasa | “Rischio di schianto più grande di quanto si pensi” Oggi ultimo giorno

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Un asteroide accompagnato dalla sua piccola luna sarà visibile dall’Italia con piccoli telescopi fino a10 giugno. Si chiama 1999 KW4 e ha un diametro stimato 1,3 chilometri, mentre il suo satellite naturale misura circa 500 metri. La coppia si è avvicinata alla distanza di sicurezza di circa 4,5 milioni di chilometri e ora è in fase di allontanamento. Scoperto il 20 maggio 1999 dal progetto americano Linear per l’individuazione degli oggetti celesti vicini alla Terra (Neo), l’asteroide appartiene alla categoria dei “potenzialmente pericolosi”, che comprende glidal diametro superiore a 150 metri e che sfrecciano entro la distanza di 7,5 milioni di chilometri dalla Terra. Questo passaggio è un’occasione importantissima per osservarlo, perché il corpo celeste “è molto luminoso e quindi è possibile utilizzare piccoli telescopi per studiarlo e ...

