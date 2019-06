Asportato il rene sano | condannati tre medici

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Giorgia Baroncini Sei mesi di reclusione e un anno di interdizione dalla professione per il tredell'ospedale di Lucca. Condanne inferiori alla richiesta del pm Sono statia sei mesi di reclusione i trefiniti a processo dopo che a un paziente fuildurante un intervento. I fatti risalgono al 2016 quando un uomo, oggi 58enne, fu operato all'ospedale San Luca di Lucca. A tre anni dall'operazione, è stata emessa la sentenza di primo grado. I due chirurghi che hanno operato il paziente e la radiologa che aveva fatto gli esami precedenti all'intervento sono statia 6 mesi di reclusione. Per i treè stata anche disposta l'interdizione dalla processione medica per un anno e una provvisionale di 600mila euro per il paziente e di 100mila euro a testa per la moglie e i due figli. Condanne di gran lunga inferiori a quanto ...

