Asportarono il rene sano a un paziente | condannati tre medici | risarcimento da 600mila

(Di lunedì 10 giugno 2019)il. Per questo tresono statia sei mesi. La pena è stata inflitta a due chirurghi e una radiologa finiti a processo dopo che a un, oggi 59enne, fu tolto l’organodurante un intervento all’ospedale di Lucca nel 2016. Il tribunale ha disposto nei confronti dei tre dottori l’interdizione dalla professione medica per un anno. Il pm aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi per la radiologa che aveva refertato la tac commettendo, secondo l’accusa, un errore nel trascrivere il lato esatto dell’organo da rimuovere e 4 anni e 6 mesi per i due chirurghi. A tutti e tre i, accusati di lesioni colpose gravi, è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il tribunale ha inoltre disposto, a carico della Asl, una provvisionale deldei danni pari a 600.000 euro per ila cui fu asportato il ...

