Ascolti Tv Domenica 9 giugno | Lontano da Te 12 9% tra calcio 14 2% e F1 10 1% | bene la

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5%) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

Ascolti tv domenica 9 giugno 2019 : I principali dati Auditel di una domenica ormai estiva, tra Mondiali di Calcio Femminile e nuove serie. Prime Time Su Rai 1 Portogallo - Olanda, finale di UEFA Nations League, ha registrato 2.969.000 telespettatori, share 14,2%. Su Rai 2 NCIS .000, 6,6%. Elementary ha registrato .000 telespettatori, share 5,6%. Su Rai 3 Che storia è la Musica ha registrato .000 telespettatori, share 5,3%. Su Canale 5 La serie Lontano da te ha ...

Ascolti TV | Domenica 2 giugno 2019. Fazio chiude con il 17.5%-15% - New Amsterdam 11.2%. Bene Non è L’Arena (8.7%). Festa della Repubblica 37.7% : Fabio Fazio e Mara Venier Nella serata di ieri, Domenica 2 giugno 2019, su Rai1 – dalle 20.30 alle 22.46 – l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.818.000 spettatori pari al 17.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il finale di stagione della fiction New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.155.000 spettatori pari all’11.2% di ...

Ascolti tv domenica 2 giugno 2019 : Una domenica all'insegna della Festa della Repubblica e dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa su Rai 1. Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa, ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share % e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. FBI .000, %. Su Rai 3 Verona - Cittadella, finale di ritorno dei Play Off di Serie B, ha registrato .000 telespettatori, ...

Ascolti Domenica In - Italia Sì : Mara Venier chiude col botto : Domenica In, Ascolti ultima puntata: Mara Venier chiude con più di 3 milioni di telespettatori È terminata ieri, Domenica 26 maggio, questa straordinaria edizione di Domenica In che ha visto il ritorno su Rai1 di Mara Venier. Per l’ultima puntata del programma questi sono stati gli Ascolti: ben 3.179.000 telespettatori e il 18.3% di share nella prima parte e 2.542.000 telespettatori e il 15.6% di share nella seconda. Un’ultima ...

Ascolti TV | Domenica 26 maggio 2019. Fazio 16.3% - New Amsterdam 8.8%. Speciale elezioni : Vespa 15.7% - Mentana 12.2% : Roberto Baggio a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.877.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.146.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.663.000 spettatori (6.8%) mentre FBI è la scelta di 1.503.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Mission Impossibile: Rogue Nation ha intrattenuto 1.306.000 spettatori con il 6% ...

Barbara D'Urso - Domenica live va in ferie : boom di Ascolti e il boss di Canale 5 ringrazia : Domenica live va in vacanza. Il day time Domenicale di Barbara D'Urso chiude la stagione con l'ennesimo successo e il direttore di Canale 5 rilascia un comunicato stampa ufficiale per ringraziare la conduttrice. Giancarlo Scheri ha voluto ringraziare Barbara D'Urso per il suo successo portato con i