Ascolti Tv 9 giugno 2019 | Lontano da te resiste alla Nations League

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5% Rai2 – 3.3% Sky) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

Ascolti Tv Domenica 9 giugno - Lontano da Te 12.9% tra calcio 14.2% e F1 10.1% - bene la Nazionale Femminile (18.5%) : Ascolti Tv Domenica 9 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Portogallo – Olanda – Rai 1 – 2.969 milioni e 14.2%Lontano da te – Canale 5 – 2.496 milioni e 12.9%GP Canada differita – Tv8 – 2.105 milioni e 10.1%NCIS – Rai 2 -1.377 milioni e 6.6% Elementary – Rai 2 – 1.117 milioni e 5.6%Non è l’Arena – La7 – 1.08 milioni e 6.6%La Furia dei Titani ...

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5%) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

Ascolti Tv Domenica 9 giugno - Lontano da Te 12.9% debutta tra calcio 14.2% F1 10.1% e NCIS : Ascolti Tv Domenica 9 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Portogallo – Olanda – Rai 1 – 2.969 milioni e 14.2%Lontano da te – Canale 5 – 2.496 milioni e 12.9%GP Canada differita – Tv8 – 2.105 milioni e 10.1%NCIS – Rai 2 – milioni e 6.6% Elementary – Rai 2 – milioni e 5.6%Non è l’Arena – La7 – 1.08 milioni e 6.6%Che Storia è la musica ...

Ascolti tv domenica 9 giugno 2019 : I principali dati Auditel di una domenica ormai estiva, tra Mondiali di Calcio Femminile e nuove serie. Prime Time Su Rai 1 Portogallo - Olanda, finale di UEFA Nations League, ha registrato 2.969.000 telespettatori, share 14,2%. Su Rai 2 NCIS .000, 6,6%. Elementary ha registrato .000 telespettatori, share 5,6%. Su Rai 3 Che storia è la Musica ha registrato .000 telespettatori, share 5,3%. Su Canale 5 La serie Lontano da te ha ...

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019 : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). A seguire Elementary segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 La Furia dei Titani ha ...

Ascolti Tv Domenica 9 giugno - Lontano da Te debutta tra calcio e NCIS : Ascolti Tv Domenica 9 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Portogallo – Olanda – Rai 1 – milioni e %Lontano da te – Canale 5 – milioni e %NCIS – Rai 2 – milioni e % Elementary – Rai 2 – milioni e %Non è l’Arena – La7 – milioni e %GP Canada differita – Tv8 – milioni e %Che Storia è la musica – Rai 3 – mila e %CR4 il meglio ...

Ascolti Tv Sabato 8 giugno 5 - 3 milioni per l’Italia - 2 - 5 per Corrado : Ascolti Tv Sabato 8 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Grecia – Italia qual. Euro 2020 – Rai 1 – 5.32 milioni e 28.8%La Corrida omaggio a Corrado – Canale 5 – 2.47 milioni e 13.8%Ragazze di zucchero – Rai 2 – 1.32 milioni e 7.07%Il Segreto + Una Vita 1a Tv – Rete 4 – milioni e 6.2%Ogni cosa è illuminata – Rai 3 – milioni e %17 again – Italia 1 ...

Ascolti tv sabato 8 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Grecia - Italia, qualificazioni Euro 2020, ha registrato .000 telespettatori, share 28,8%. Su Rai 2 Il film Ragazze di zuccheroha registrato .000 telespettatori, share 7,1%. Su Rai 3 Ogni cosa è illuminata ha registrato .000 telespettatori, share 4,4%. Su Canale 5 La Corrida - Omaggio a Corrado ha registrato .000 telespettatori, share 13,8%. Su Italia 1 Il film 17 again - Ritorno al liceo ha registrato un ...

Ascolti TV | Sabato 8 giugno 2019. La Nazionale al 28.8% - l’omaggio a Corrado non sfigura (2 - 5 mln – 13.8%) : La Corrida Nella serata di ieri, Sabato 8 giugno 2019, su Rai1 la partita di qualificazione agli Europei Grecia-Italia ha conquistato 5.328.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 23.18 – La Corrida – Omaggio a Corrado ha raccolto davanti al video 2.478.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Ragazze di Zucchero ha interessato 1.324.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 17 Again ...

Ascolti TV | Sabato 8 giugno 2019 : La Corrida Nella serata di ieri, Sabato 8 giugno 2019, su Rai1 la partita di qualificazione agli Europei Grecia-Italia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La Corrida – Omaggio a Corrado ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Ragazze di Zucchero ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su ...

Ascolti Tv Sabato 8 giugno : Ascolti Tv Sabato 8 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Grecia – Italia qual. Euro 2020 – Rai 1 – milioni e %Ragazze di zucchero – Rai 2 – milioni e %La Corrida omaggio a Corrado – Canale 5 – milioni e %Il Segreto + Una Vita 1a Tv – Rete 4 – milioni e %Ogni cosa è illuminata – Rai 3 – milioni e %17 again – Italia 1 – mila e %Little Murders ...

Ascolti TV | Social Auditel 6 giugno 2019 : Seat Music Awards avanti nella sfida social musicale con All Together Now : social Auditel 6 giugno 2019: Il pubblico social preferisce i Seat Music Awards. Carlo Conti e Vanessa Incontrada avanti nel Trend Topic Italiano con la seconda serata dei Seat Music Awards 2019. Dopo l’ottimo risultato social di ieri e negli Ascolti tv (17 % ), lo show in diretta dall’Arena di ...

Ascolti TV | Social Auditel 5 giugno 2019 : Live Non è la D’Urso prima tendenza vince la sfida social con i Seat Music Awards : social Auditel 5 giugno 2019: #NonelaDUrso e #LivenoneladUrso doppia tendenza mondiale con oltre 100.000 Tweet, anche i Seat Music Awards nella Top 10 dei Worldwide Trends. Mercoledì sera scoppiettante quello di ieri 5 giugno 2019. Su Canale 5, Live Non è la D’Urso doppia tendenza mondiale con gli ...