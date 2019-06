Apre il portellone d’emergenza dell’aereo scambiandolo per il bagno | assurdo incidente a

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Un passeggero di un volo dal Regno Unito al Pakistan ha causato diversi ritardi presso l’Aeroporto di Manchesterndo ilper l’uscita di emergenza nel tentativo di raggiunger il. Fortunatamente il volo 702 della Pakistan International Airlines (PIA), che doveva andare da Manchester a Islamabad, era ancora al suolo quando è successo l’ma ha comunque riportato un ritardo di 7 ore, secondo la compagnia. 40 passeggeri sono stati farti sbarcare dopo l’, durante il quale “lo scivolo d’uscita si è dispiegato automaticamente”, ha affermato la compagnia in una dichiarazione. Un portavoce della PIA ha dichiarato alla CNN che il passeggero aveva aperto ilcredendo che fosse il, ma che per fortuna tutti i passeggeri erano al sicuro. Per quanto, questo tipo di incidenti con i portelloni di emergenza degli aerei non è di certo inaudito. ...

