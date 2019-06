Antonio Socci contro Nicola Zingaretti | La sinistra non fa autocritica | pensa di

Papa Francesco - gli strani silenzi sul comunismo : l'accusa di Antonio Socci : Incurante dell' ennesima, cocente, sconfitta elettorale (o forse proprio per questo), con rabbiosa ostinazione, Papa Bergoglio prosegue la sua campagna elettorale, come leader politico della sinistra mondiale. Infatti continua a ripetere le sue invettive in perfetta sintonia con tale parte politica.

Antonio Socci e la guerra di Papa Francesco a Matteo Salvini : "La chiesa stia tranquilla se nomina Dio invano" : Si può criticare Matteo Salvini come tutti i politici. Ma oggi siamo davanti a una demonizzazione della persona mai vista prima. Salvini sembra l'ossessione collettiva delle élite. È una fissazione, specie sui media. Il partito della demonizzazione pare tarantolato dalla volontà di azzopparlo e scon

Antonio Socci contro Mario Monti : "L'artefice del disastro economico che profetizza catastrofi" : Sul sito della Treccani è finito il micidiale soprannome che Beppe Grillo affibbiò a Mario Monti: Rigor Montis. L'«uomo del rigore» europeo-teutonico applicò all' Italia le ricette di Bruxelles e fu una mazzata pazzesca per il Paese. Crollo del pil a meno 2,5 per cento e lunga recessione, crollo del

Antonio Socci : manovra occulta dell'Europa. Chi impose Mario Monti oggi vuole Mario Draghi : Questo è il tempo dell' antagonismo fra democrazia e aristocrazie. Dopo i guasti immensi della globalizzazione, in Europa e in America, con cui il Mercato (o il "mercatismo" come dice TreMonti) dagli anni Novanta ha dettato legge e ci ha portato alla crisi del 2007-2008 (e al disastro delle migrazio

Antonio Socci - la vergogna sulla strage di cristiani in Sri Lanka : 'Cosa e perché ci vogliono nascondere' : E il sospetto di buona parte del mondo cristiano è che 'la nuova censura politically correct', come scrive Socci, si stia abbattendo sulla strage in Sri Lanka. 'perché non si dice chi sono gli ...