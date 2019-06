Anthem | ecco 16 minuti di gioco dedicati al nuovo evento Cataclisma

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) Nella giornata di sabato si è tenuto l'EA Play, la pre conferenza che ha aperto l'E3. Nonostante non si sia parlato affatto di, chi ha partecipato alla kermesse losangelina ha potuto testare con mano l'.Questoverrà pubblicato per un periodo di tempo all'interno dei test server del: con i feedback dei giocatori che parteciperanno al test, gli sviluppatori saranno in grado di apportare eventuali modifiche.Grazie ad IGN però possiamo dare un primo sguardo al gameplay di. I 16di video mostrano il walkthrough di una missione che chiede di sconfiggere Vara, il leader di una nuova fazione.Leggi altro...

