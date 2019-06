Annunciato Elden Ring durante la conferenza Xbox all’E3 2019

hynerd

(Di lunedì 10 giugno 2019)presenta il nuovo titolo From Software, nato dalla collaborazione con George R.R. Martin,la suaalla fiera di Los Angeles:. Il titolo è trapelato in rete già da qualche giorno ma senza conferme da parte degli sviluppatori fino al momento in cui sugli schermi del palco dell’E3, subito dopo BORDERLANDS 3, arriva l’annuncio ufficiale. Dal trailer si può solo speculare, sicuramente si nota lo stampo fantasy e il richiamo alle esperienze passate. Punto di focus … L'articololaall’E3di Domenico Montesanto proviene da Hynerd.it.

