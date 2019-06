Ancelotti | “Primo anno di transizione pensi già a cose nuove Un assenza ha pesato Su

forzazzurri

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il tecnico del Napoli Carloha rilasciato una intervista ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. Vi proponiamo alcuni passaggi.: “Primodigià a. Unha. Su Liverpool e Davide…” Frequenti il Calcio da oltre quarant’anni riesce ancora a sorprenderti? «Il calcio cambia in continuazione, non puoi mai fermarti. Quest’abbiamo fatto, penso alla costruzione da dietro con tre o con due centrali. Ho uno staff giovane che mi tiene vivo e mantiene aggiornato». Tuo figlio Davide che ruolo ha? «È la voce critica, forse anche per via della confidenza. Lo ascolto, ascolto tutti e traggo le conclusioni». Toglimi una curiosità: perché hai investito e insistito sul 4-4-2? «Perché è un sistema che permette di coprire molto meglio il campo, migliora in prevalenza l’ aspetto ...

