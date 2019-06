Ancelotti ci ha fatto scoprire la Napoli dei Cazzaniga I Bellavista stanno a Milano

Calciomercato Napoli - Ilicic il primo acquisto - Repubblica : “Una contropartita nell’affare - Ancelotti soddisfatto” : Calciomercato Napoli, Ilicic il primo acquisto, l’annincio di Repubblica: Calciomercato Napoli, Ilicic sarebbe a a un passo dal vestire la maglia azzurra per la prossima stagione. Una trattativa a quanto sembra già ben avviata, con lo sloveno che avrebbe già detto si al club partenopeo. Inoltre, stando a quanto si apprende, ci sarebbero passi avanti anche con l’ Atalanta. Calciomercato Napoli, Ilicic è nato in Bosnia ed ...

Calciomercato Napoli - Ilicic il primo acquisto - Repubblica : “Una vontropartita nell’affare - Ancelotti soddisfatto” : Calciomercato Napoli, Ilicic il primo acquisto, l’annincio di Repubblica: Calciomercato Napoli, Ilicic sarebbe a a un passo dal vestire la maglia azzurra per la prossima stagione. Una trattativa a quanto sembra già ben avviata, con lo sloveno che avrebbe già detto si al club partenopeo. Inoltre, stando a quanto si apprende, ci sarebbero passi avanti anche con l’ Atalanta. Calciomercato Napoli, Ilicic è nato in Bosnia ed ...

Napoli - Luperto parla chiaro : “Abbiamo fatto un patto nello spogliatoio. Su Ancelotti…” : Napoli, Luperto parla chiaro: “Abbiamo fatto un patto nello spogliatoio. Su Ancelotti…” Luperto sul Napoli| Sebastiano Luperto, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune considerazioni a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Queste le sue parole. Queste le dichiarazioni di Luperto “Ormai mi sento napoletano, infatti ieri durante la cena, Ancelotti disse: adesso cantano i tre napoletani, per questo mi cimentai ...

Ancelotti al Roma : «Non penso che con Hamsik avremmo fatto meglio» : Nella lunga intervista al Roma l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha risposto a quanti volevano trovare a tutti i costi nella partenza di Hamsik la causa del calo della squadra. E’ vero che dopo gennaio il Napoli ha perso qualcosa nel gioco e punti in campionato, ma il tecnico conferma «L’assenza di Albiol si fa sentire, con Hamsik non penso avremmo fatto meglio» Il tecnico conferma dunque che l’assenza dello spagnolo in ...

Napoli. De Laurentiis soddisfatto del lavoro di Ancelotti : "Sono soddisfatto del lavoro di Ancelotti. Con Ronaldo la Juventus ha alzato l'asticella dei punti, ma noi siamo in linea con il punteggio europee

Caressa critica Ancelotti e dimentica Allegri : “Allenatori permalosi. Quello che ha fatto in conferenza…” : Caressa critica Ancelotti e dimentica Allegri: Il direttore di Sky Sport, Fabio Caressa critica Ancelotti e dimentica la lite avvenuta sabato scorso, dopo Inter-Juventus. Un battibecco andato in scena in diretta televisiva, che ha visto Massimiliano Allegri reagire in maniera esagerata nei confronti dell’ opinionista. Secondo il tecnico della Juventus, “il problema del calcio in Italia è la presenza di tanti teorici, che leggono ...

BeIN Sport - Palmeri a CN24 : "Sì allo scambio Insigne-Icardi - Ancelotti ha fatto valutazioni sbagliate" : Tancredi Palmeri di BeIN Sport è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' in onda su CalcioNapoli24 Tv. Ecco quanto evidenziato da CN24: 'scambio Insigne-Icardi? Si lo farei. Il Napoli ha ...

Napoli - Secondo posto e quarti di finale di EL? Ancelotti ha fatto ciò che la società si aspettava : Ieri ad un certo punto il Napoli è sparito dal campo A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti Corbo, Pecci, Giordano e Ciaschini per parlare del momento difficile che sta ...