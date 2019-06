«Ambulanze per celebrare Alfieri» | è subito scandalo a Capaccio

Carosello di Ambulanze per la vittoria del sindaco "delle fritture di pesce" : Sette ambulanze sarebbero state impiegate in un Carosello elettorale andato in scena nel cuore della notte per le strade...

Passaggi a livello a Vittoria : disagi seri per Ambulanze in emergenza : Passaggi a livello a Vittoria , i problemi fanno registrare l'intervento della segreteria cittadina del movimento politico Sviluppo Ibleo

Perde i sensi - ma non ci sono Ambulanze per portarla in ospedale. Codacons : "In Calabria si rischia di morire" : ... ancor più che altrove, stiamo pagando il prezzo di una sanità malgestita e depredata da lupi famelici, in un assordante silenzio, sempre più simile alla complicità, da parte della politica regionale.