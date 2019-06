Allerta Meteo Piemonte | criticità “arancione” per nubifragi e grandine

Allerta Meteo Valle d’Aosta : forti temporali in arrivo : Il centro funzionale regionale della Valle d’Aosta ha diffuso un bollettino di Allerta Meteo “gialla” per temporali forti e diffusi e per criticità idrogeologica di versanti e torrenti su tutta la regione. Il bollettino dell’ufficio Meteo regionale prevede per lunedì 10 giugno cielo “molto nuvoloso, con rovesci o temporali anche intensi dal pomeriggio, nevosi oltre 3.000 metri“. “Le precipitazioni forti ...

METEO MILANO - Allerta TEMPORALI/ Maltempo - previsioni nubifragi e rischio allagamenti : METEO a MILANO, scatta l'ALLERTA per TEMPORALI e piogge: i fiumi Seveso e Lambro monitorati, rischio allagamenti e disagi alla circolazione.

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme maltempo per l’Europa centrale : attenzione a nubifragi e grandine sul Nord Italia : Allerta Meteo – Mentre il Centro-Sud continua a soffocare nel caldo africano, sul Nord Italia incombe la minaccia maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. In particolare, è stata emessa un’Allerta di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera, la Germania e la Polonia Nordoccidentale principalmente per grandine di dimensioni molto grandi, nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Un livello di ...

Meteo Milano : Allerta temporali/ Previsioni - Seveso e Lambro sorvegliati speciali : Meteo a Milano, scatta l'allerta per temporali e piogge: i fiumi Seveso e Lambro monitorati costantemente, ecco le Previsioni.

Allerta Meteo della protezione civile per il Nord Italia : violenti temporali in arrivo - allarme “arancione” : Allerta Meteo – Un’ampia saccatura Nord-atlantica, contrapponendosi ad una zona di alta pressione tuttora presente sul Mediterraneo centrale, lambisce le regioni Nord-occidentali Italiane, determinando condizioni di spiccata instabilità, specialmente a ridosso dei settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Allerta Meteo Milano : forti piogge - criticità “arancione” per Seveso e Lambro : Il Centro Meteo regionale della Lombardia ha diffuso un’Allerta Meteo moderata (codice arancione) per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse anche a locale carattere temporalesco. I fenomeni più intensi sono previsti a partire dalle 12 di domani, lunedì 10 giugno. Confermata anche l’Allerta ordinaria (codice giallo) per oggi, a partire dalle 18, e fino alle 9 di domani. Il Comune ha ...

Allerta Meteo Veneto : possibili rovesci e temporali nel Bellunese : Stato di attenzione domani lunedì 10 giugno nel Bellunese, e in particolare nel bacino dell’Alto Piave, per rovesci e temporali a probabilità contenuta. Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’avviso di criticità idrogeologica, valido sino alle ore 14 di martedì 11 giugno, per possibili precipitazioni intense nella zona dolomitica e rovesci e temporali nelle zone pedemontane. Si segnala, inoltre, la possibilità ...

Meteo - ancora Allerta caldo : temperature sopra i 35 gradi : Sono ore di grande caldo in Sicilia e le previsioni non lasciano spazio se non alla prosecuzione dell’alta pressione in ulteriore rinforzo, che favorirà condizioni di tempo tipicamente estivo. Le previsioni sono di 3bMeteo.com. Continuerà a persistere cieli sereni o al più poco nuvolosi. temperature in aumento con massime anche superiori ai 30/35°C. caldo intenso sulla Sicilia interna dove si prevedono picchi di 38 gradi. A Palermo domani, ...

Maltempo - Allerta Meteo in Piemonte e Lombardia : piogge - temporali e forti raffiche di vento : Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Meteo - scoppia il caldo : temperature fino a 38 gradi - il Ministero lancia il piano Allerta : Che tempo farà nel weekend? Sabato 8 e domenica 9 giugno saranno due giorni caratterizzati dallo scoppio dell'estate, con l'arrivo di caldo e afa nelle maggiori città italiane. Si sfioreranno i 38 gradi In Sicilia e in Sardegna. Il Ministero della Salute ha lanciato il piano di allerta per l'ondata di calore con eventuali effetti negativi sulla popolazione.Continua a leggere

Meteo Francia - Allerta per la tempesta “Miguel” : 3 morti in mare : La tempesta “Miguel” imperversa sulla costa occidentale francese: 3 soccorritori della Società del salvataggio in mare sono morti oggi quando la loro motovedetta si è capovolta al largo delle Sables d’Olonne, secondo quanto reso noto dalla prefettura della Vandea. A bordo dell’imbarcazione erano presenti 7 uomini: 4 sono riusciti a tornare a riva a nuoto. La motovedetta si è capovolta a 800 metri dalla costa mentre i ...

Allerta Meteo Veneto : confermato lo stato di criticità per forti temporali : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto comunica, in aggiornamento rispetto a ieri, che non sono in corso avvisi di criticità per rischio idrogeologico idraulico e che per il pomeriggio di oggi e domani non sono attese precipitazioni piovose significative. Ciò premesso, sulla base del bollettino di vigilanza Meteorologica regionale emesso oggi alle ore 13, tenuto conto che nelle ultime 24 ore non si sono registrate ...

Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Un’ampia fascia dell’Europa è in Allerta per violenti fenomeni di maltempo, secondo Estofex (European Storm Forecast Experiment). Particolarmente colpito il settore orientale del continente, già interessato nei giorni scorsi da fenomeni estremi. Tra i tanti livelli di Allerta spiccano sicuramente quelli di livello 2 emessi per il Nord della Serbia, il sud dell’Ungheria e le aree circostanti principalmente per grandine di grandi ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per forti temporali : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni Meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per quanto riguarda il bacino idrografico Vene-A (BL) Alto Piave in provincia di Belluno. La criticità attesa è riferita allo scenario per temporali forti e le prescrizioni sono valide alle ore 14 di oggi 5 giugno alla mezzanotte del 7 giugno. Il possibile verificarsi di rovesci o ...