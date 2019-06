Allerta Meteo | Estofex lancia l’allarme maltempo per l’Europa centrale | attenzione a

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019)– Mentre il Centro-Sud continua a soffocare nel caldo africano, sul Nord Italia incombe la minacciaed(European Storm Forecast Experiment) hato i suoi avvisi. In particolare, è stata emessa un’di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera, la Germania e la Polonia nordoccidentale principalmente per grandine di dimensioni molto grandi, nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Un livello di1 circonda l’area appena citata per simili pericoli ma con minori probabilità. Livello 1 per Belgio, Paesi Bassi, Germania nordoccidentale e Regno Unito principalmente per isolati nubifragi. Livello 1 anche per la Turchia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello 1 per l’Algeria nordorientale e la Tunisia settentrionale principalmente per forti raffiche di vento. Tutte le allerte si ...

