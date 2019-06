Allenatore Juventus | Sarri prepara le prime mosse e pensa già al suo staff DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Mancano ormai pochiperché Mauriziodiventi il nuovodella. Il tecnico toscanoleda casa sua a Figline Valdarno dove si trova in attesa della risposta del Chelsea. Conpotrebbe arrivare Emerson Palmieri, che sarebbe il perfetto sostituto di Alex Sandro in caso di partenza del brasiliano. Accanto alle valigie di Emerson ec’è quella di Higuain, che non sarà riscattato dal Chelsea e tornerà alla, chissà se per restare o partire verso una nuova destinazione (Cina?).potrebbe portarsi a Torino un altro suo fedelissimo: Hysaj, in uscita dal Napoli e che potrebbe andare a sostituire Cancelo, sul quale è sempre forte il pressing del Manchester City.ha già pronto loche lo accompagnerà nella sua nuovo avventura: iltore atletico Paolo Bertelli, già in bianconero dal 2011 al 2014. ...

SkySport : ?? E nello staff potrebbe entrare #Barzagli #SkyCalciomercato #Juventus #Sarri - Sport_Mediaset : #Guardiola a New York: incontro con Simone #Inzaghi e #Aquilani. Mentre i tifosi della #Juventus sognano, l'allenat… - DiMarzio : #Sarri ribadisce al #Chelsea la volontà di passare alla #Juventus -