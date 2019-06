Allarme con il pipistrello gigante nelle Filippine | dettagli su volpi volanti “frugivore”

Plastica - l’Allarme del Wwf : ogni anno finiscono nel Mediterraneo 570mila tonnellate : ogni anno 570mila tonnellate di Plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo, in pratica è come se 33.800 bottigliette venissero gettate in mare ogni minuto. Si prevede che entro il 2050 l’inquinamento da Plastica nell’area mediterranea quadruplichi. E questo mentre discariche e inceneritori sono ancora i principali metodi per la gestione dello smaltimento dei rifiuti. Il nuovo report del Wwf, lanciato alla vigilia della Giornata Mondiale ...

Ebola - Oxfam : Allarme per nuovo picco in Repubblica Democratica del Congo : nuovo allarme Ebola in Repubblica Democratica del Congo. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone contagiate, nella parte orientale del Paese, sono salite ad oltre 2.000 con oltre 1.300 vittime. Facendo dell’epidemia scoppiata lo scorso agosto, la seconda più grave di sempre, dopo quella che causò 11 mila vittime in Africa occidentale. Il tutto, mentre cresce la paura di un nuovo picco nelle prossime ...

Droga - in Europa raddoppiano i sequestri di cocaina e in Italia cresce il consumo di crack. Allarme morti per oppiacei sintetici : raddoppiano i sequestri di cocaina, aumenta il consumo di crack in Italia e crescono le morti per oppiacei sintetici. È questo il quadro disegnato nell’ultima Relazione europea sulla Droga, a cura dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. I dati mostrano che in Europa quasi quattro milioni di persone hanno fatto uso di cocaina nell’ultimo anno: 2,6 milioni hanno consumato Mdma (Ecstasy) e 1,7 milioni ...

Assorbenti e cotton fioc cancerogeni - l’Allarme dei ricercatori : contengono diserbante erbicida glifosato : Uno studio condotto in Argentina ha aperto un ampio dibattito internazionale su diversi prodotti per uso igienico. Durante test di laboratorio condotti su diversi articoli per la persona, è stata riscontrata la presenza di diserbante erbicida glifosato. I prodotti imputati sono per lo più tamponi di ovatta e tamponi di cotone, ma anche proteggi slip e cotton fioc. Uno dei principali autori della ricerca ha stabilito che circa l’85% dei ...

Allarme nei cieli - aereo non risponde : decolla caccia dell’Aeronautica e lo scorta al confine : Il cosiddetto scramble, l'ordine di decollo immediato, è scattato nel pomeriggio di mercoledì alla base aerea di Istrana, nel Trevigiano. Un aereo civile decollato da Roma e diretto in Germania aveva perso ogni contatto radio con gli operatori addetti al controllo del traffico aereo. Il caccia lo ha avvicinato e identificato scortandolo fino al confine.

Migranti - nuovo Allarme della Sea Watch : "Barcone in difficoltà in Libia" : Mauro Indelicato Il gommone mostrato sul tweet della Sea Watch Sul posto sta operando la guardia costiera libica: l'episodio testimonia l'incremento delle partenze dalla Libia grazie anche all'avanzare della bella stagione Questa volta l’allarme viene dall’ong Sea Watch: nel profilo Twitter dell’organizzazione, si fa presente il possibile nuovo naufragio al largo della Libia. “Gommone in avaria con almeno 80 persone avvistato da ...

L’Allarme curcuma non si ferma : un altro prodotto - contenente anche echinacea - ritirato perché pericoloso : Il Ministero della Salute ha pubblicato un altro avviso di richiamo, riferito questa volta all’integratore alimentare a base di curcuma fitosoma ed echinacea, marchio Movart, prodotto da Scharper spa, con sede in viale Orltes 12, Milano. Il richiamo, anche questa volta, è imputabile a rischio chimico come nei casi precedenti, dopo il riscontro di diversi casi di epatite dovuti ad integratori a base di curcuma. Il lotto di produzione di ...

Cozze italiane contaminate - contengono saxitossina che causa paralisi : l’Allarme del Ministero della Salute : E’ di nuove allarme per le Cozze italiane contaminate. L’elenco del sistema di allerta inviato dal Ministero della Salute italiano del 31 maggio, comprende una segnalazione di allarme per sindrome paralitica da molluschi o PSP – Paralytic Shellfish Poisoning – un’intossicazione alimentare causata dall’ingestione di molluschi contaminati, che hanno accumulato saxitossina e/o suoi prodotti di degradazione, in Cozze ...

Allarme morbillo a Milano/ Contagi record tra gli adulti - casi in aumento : Allarme morbillo a Milano: i casi aumentano soprattutto tra gli adulti, con la fascia tra i 15 e i 39 tra le più colpite in assoluto. Campagne pro-vax

Bollette luce e gas : rischio aumento con salvataggio Alitalia - l’Allarme : Bollette luce e gas: rischio aumento con salvataggio Alitalia, l’allarme Uno stratagemma del governo per salvare Alitalia andrebbe ad appesantire ulteriormente le Bollette degli utenti italiani per circa 650 milioni. L’Arera, appunto l’Agenzia di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, boccia nettamente l’ipotesi. Bollette luce e gas: gli articoli 37 e 50 del Decreto Crescita L’Autorità ha lanciato l’allarme con una nota diffusa ...

Migranti - l’Allarme delle Ong : “Gommone con 90 persone in avaria - è morta bimba di 5 anni”. Interviene marina italiana : “Un lato del gommone si è sgonfiato, è senza motore e sta imbarcando acqua. Non hanno più carburante e sono alla deriva”. È l’allarme lanciato su Twitter dall’ong Alarm phone che stanotte ha segnalato la presenza di un barcone alla deriva al largo della Libia. A bordo ci sarebbero circa 90 persone, tra cui 15 bambini, il più piccolo dei quali ha 9 mesi, e una donna incinta. Alle 9:06, l’Ong ha denunciato poi la ...

Motivo di Allarme per il bilancio! Corte dei Conti boccia reddito di cittadinanza e quota 100 : Il reddito di cittadinanza può scoraggiare la ricerca di un impiego mentre quota 100 non è sostenibile e deve mettere al centro i giovani: lo dice il report annuale della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica. La priorità ora, si legge inoltre, resta la riduzione del debito pubblico.