Al Pd serve un nuovo linguaggio | lontano da quello del passato

(Di lunedì 10 giugno 2019) Quiet, please. Il Pd di Zingaretti dai risultati dei ballottaggi vede la rinascita del centrosinistra. Un azzardo benaugurante. Comunque un azzardo. Se non fosse altro che la legge elettorale dei sindaci è diversa da quella per Camera e Senato. E anche per le Regioni. E quindi il riallineamento puramente numerico sarebbe assurdo da constatare. Perché c’è sempre da fare i conti con l’oste. Con quella strategia del Pd che manca. Evaporata.L’ha capito Beppe Sala, sindaco di Milano, che a stare a occuparsi a vita di asili, strade e metro non ci pensa proprio. E, infatti, l’idea, fattuale, che possa diventare il prossimo candidato premier del Pd, non gli spiace. Cosa ha fatto il sindaco meneghino, tanto da ribaltare sulla cronaca nazionale come non mai?Ha parlato di daspo urbano per i rom abusivi. Si è salvinizzato, ha detto qualcuno. ...

