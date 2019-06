Agricoltura | assalto della cimice asiatica su coltivazioni di frutta | il caldo ne

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) E’ in corso undei frutteti in diverse zoneLombardia, la responsabile è la, e la sua comparsa sarebbe dovuta alla comparsa delimprovviso. La Coldiretti regionale lo rende noto in base a un monitoraggio sul territorio, dal quale emerge che in provincia di Mantova è già emergenza mentre situazioni critiche si registrano anche in provincia di Lodi. “I danni provocati da questo insetto – spiega la Coldiretti tramite un comunicato – possono arrivare fino al 40% dei raccolti nei terreni colpiti. Nel Mantovano sciami di cimici si stanno moltiplicando su meli, peri, kiwi, ma anche su pesche, ciliegie, albicocche, oltre che sulle zucche e sui vivai del distretto cannetese, dove a essere colpite sono le piante con la corteccia tenera come catalpe, betulle, frassini, gelsi, pioppi e robinie. Allerta anche nel Lodigiano“. Una conferma ...

