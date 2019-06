50 dischi di platino per Marco Mengoni | arriva l’Oro per Muhammad Ali prima dei concerti

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sono 50 idiperti a qualche giorno dall'inizio del tour estivo che ha voluto chiamare Fuori Atlantico. L'artista di Ronciglione ha così conquistato un traguardo importantissimo e quasi impensabile solo qualche anno fa, con ben 6diall'attivo per il singolo Guerriero e con l'oro appena conquistato per l'ultimo singoloAli, ultimo estratto da Atlantico. Un traguardo raggiunto in 10 anni di carriera, per, che è tornato con un disco dal quale sta ottenendo grandi soddisfazioni. L'artista di Ronciglione è ora pronto a una nuova sessione diche inaugurerà al Labirinto di Fontanellato in provincia di Parma e che continuerà anche per le settimane successive. Il viaggio di Atlantico è iniziato il 19 ottobre con il rilascio dei primi singoli promozionali, individuati in Voglio e Buona Vita. La data ...

