Xbox Game Pass per PC ora è disponibile in beta

(Di domenica 9 giugno 2019)da ora èanche per PC in versionee a un prezzo decisamente invitante.Come riporta Euror.net, la pagina ufficiale di Microsoft si è aggiornata poche ore fa con le informazioni essenziali sul nuovo servizio pensato per i giocatori PC. L'abbonamento aper PC èper 3,99€ al mese, ma al momento la sottoscrizione è scontata del 75%, al prezzo di 1 €. Un'offerta davvero invitante considerando che il servizio permette già da ora di accedere a oltre 100 titoli, tra cui Forza Horizon 4, Sea of Thieves, Hellblade: Senua's Sacrifice, We Happy Few, State of Decay 2. In futuro inoltre arriveranno anche Gears 5, Ori and the Will of the Wisp e Halo: The Master Chief Collection. Leggi altro...

