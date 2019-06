X-MEN | DARK PHOENIX Le rinunce dell' ultimo film della saga Marvel

Film in uscita - da X-MEN DARK Phoenix a Pets 2 e poi American animals - Fiore gemello e A mano disarmata : American animals di Bart Layton. Con Evan Peters, Barry Keoghan, Udo Kier. Gran Bretagna/Usa 2018. Durata: 116’. Voto: 3,5/5 (DT) 2003. Lexington University, Kentucky. Il furto finito in rapina di preziosi e antichi libri (L’origine della specie di Darwin e il rarissimo The birds of America di Audubon) compiuto da quattro studenti universitari. Thriller di rapina finzionale nel quale vengono innestate vere interviste fronte macchina ai reali ...

X-MEN : Dark Phoenix - Sophie Turner regina (e spina nel fianco) dei mutanti : C’è una battuta particolare quasi all’inizio di X-Men:Dark Phoenix. A pronunciarla è il personaggio interpretato da Jennifer Lawrence, Mystica. «Sono sempre le donne a salvare gli uomini. Dovremmo pensare di cambiare nome e chiamarci X-Women». Nel nuovo film degli X-Men, in uscita il 6 giugno, tre donne sono al centro di tutto: le supereroine e l'aliena super cattiva, vittime e carnefici allo stesso tempo, una su tutte la protagonista della ...

"X-MEN : Dark Phoenix" - deludente chiusura per la saga dei mutanti - : Serena Nannelli Un film dall'inizio promettente ma che si adagia su una trama debole e poco coinvolgente, corredandola di effetti digitali insolitamente sciatti Dopo oltre dieci pellicole in quasi vent'anni (tra serie principale e vari spin-off), arriva a conclusione la saga "X-Men". Ritroviamo i mutanti di casa Marvel a circa dieci anni dagli eventi di "Apocalypse", finalmente integrati alla popolazione umana e acclamati come ...

«X-MEN : Dark Phoenix» : 20 curiosità su Sansa che risorge dalle ceneri : Le similitudini tra Sansa Stark e Jean GreyLa scelta di SophieIl debutto al cinema non è stato coi mutantiL'aspetto di Dark PhoenixMa che cosa è una Fenice?Come si diventa Dark PhoenixLa preparazione fisicaIl finale «rimaneggiato»Le riprese estenuantiLa «prima volta» di Jessica Chastain…e la quarta volta per James McAvoyLe complesse scene con Jessica Chastain A proposito di Logan...Tuttavia...Smells Like Teen Spirit Perché Dark Phoenix è ...

X-MEN : Dark Phoenix svolta sul sentiMENtale e cambia protagonista della saga : https://www.youtube.com/watch?v=A0oXWWPJZM8 Siamo arrivati agli anni ‘90. La nuova saga degli X-Men, quella con James McAvoy e Michael Fassbender, ripartita dagli anni ‘60 per ringiovanire quell’universo narrativo nato nel 2000 con Bryan Singer, Patrick Stewart e Hugh Jackman, è arrivata adesso al 1992, più o meno all’età effettiva di tutti gli attori coinvolti. A quanto pare i mutanti se la passavano alla grande in quel momento, eroi e ...

X-MEN : Dark Phoenix - recensione : "Speciale" non implica sempre un'accezione positiva: può voler anche dire strano, diverso. E si sa che quello che è diverso gli umani non lo guardano con sospetto, lo temono. Lo ha sempre saputo bene Xavier, che nel corso della sua avventurosa esistenza si è più volte scontrato con questo problema, con l'umanità pronta a compiacersi per i vantaggi impliciti nel poter usufruire di "amici speciali", sempre pronta però a rivoltarsi al primo ...

X-MEN : Dark Phoenix - 5 storie per conoscere meglio i mutanti Marvel in vista del nuovo film : Nei primi anni 60, alla Marvel Comics, Stan Lee e Jack Kirby rivoluzionano con successo la figura del supereroe. La prospettiva dei superpoteri si ribalta: questi possono essere visti come una circostanza indesiderata da chi li riceve, come una condanna a un’esistenza divergente dallo status quo. Quando la coppia crea gli X-Men (settembre ‘63) immagina come sarebbe ereditare delle capacità che, diversamente da quelle acquisite nel corso di ...

Recensione X-MEN : Dark Phoenix - quando il potere è donna (e funziona) : "Siamo sempre noi donne a salvare gli uomini. Perché non cambiare nome in X-Women". La frase ad effetto, pronunciata in una delle scene iniziale di X-Men: Dark Phoenix, vuole certamente dirci qualcosa. Come sta accadendo al franchise degli Avengers (quest'anno è uscito il primo standalone su un'eroina, Captain Marvel, il prossimo sarà il solo movie su Vedova Nera), anche i mutanti della Marvel si evolvono. Le figure femminili, trainate ...

X-MEN DARK Phoenix : trama - cast e curiosità del film al cinema : X-Men Dark Phoenix: trama, cast e curiosità del film al cinema Il tanto atteso dodicesimo film dell’universo X–Men arriverà nelle sale italiane il 6 giugno 2019. Stiamo parlando di X-Men Dark Phoenix, diretto da Simon Kinberg, ispirato alla saga di Fenice Nera e sequele di X-Men Apocalisse. trama X-Men Dark Phoenix Nel 1992, quasi un decennio dopo gli eventi di X-Men Apocalisse, gli X-Men sono eroi nazionali impegnati in ...

X-MEN : Dark Phoenix – pubblicate le interviste ai protagonisti del film : X-Men: Dark Phoenix, l’ultimo capitolo della saga dedicata ai celebri mutanti che hanno popolato i fumetti Marvel, arriva al cinema il 6 giugno distribuito da 20th Century Fox. Scritto e diretto da Simon Kinberg, il nuovo episodio è intepretato da Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp e Jessica Chastain. Questo atteso episodio è la storia di uno dei personaggi più amati ...

X-MEN : Dark Phoenix - una clip dell’ultimo capitolo della saga : Dopo lunga attesa sta per arrivare in sala Dark Phoenix, il capitolo che a quasi vent’anni di distanza chiude la saga degli X-Men targati Fox. Una produzione complicata, colpita da rinvii e reshoot, che riporta in auge personaggi storici come Magneto, Mystica e Xavier (interpretati nell’ordine da Michael Fassbender, Jennifer Lawrence e James McAvoy). Al centro della scena una missione di salvataggio nello spazio, con Jean ...

X-MEN : Dark Phoenix - James McAvoy e la crisi del Professor Xavier : Negli 8 anni di saga pre X-Men: Dark Phoenix l’unico lato negativo dell’interpretare il Professor Xavier consisteva nelle quasi due ore di trucco quotidiano sul set per apparire completamente calvo, con frequenti rasature a zero, pratica che l’attore non ama, come ha spesso dichiarato. Ma in questo nuovo film, in uscita il 6 giugno, c'è qualcosa di più scomodo. James McAvoy torna nelle vesti del famoso Charles Xavier, il capo di tutti i mutanti ...