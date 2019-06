Volley | Nations League 2019 | Italia-Russia 0-3 | gli azzurri crollano alla distanza

LIVE Italia-Russia 0-3 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : russi troppo superiori agli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 18-25 FINITA! Kobzar vince una contesa a rete e regala la vittoria alla russia che ci batte 3-0 (29-27, 25-16, 25-18). 18-24 Invasione a rete dei russi. 17-24 Pipe senza muro di Voronkov. 17-23 Non trova per poco l’ace Voronkov. 16-23 Mani fuori di uno spettacolare ...

LIVE Italia-Russia 0-2 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 9-13 nel terzo set - i russi vedono la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-18 Iakovlev di prima intenzione dopo una ricezione imperfetta dei nostri. 11-17 Lavia murato, ormai la russia deve solo gestire. 11-16 Chiude una free ball Iakovlev. 11-15 Mani out di Kliuka, occasione persa per i nostri per rientrare in partita. 11-14 Attacco fortissimo di Lavia. 10-14 Errore in alzata di Poletaev. 9-14 Il servizio di Cavuto si ferma sul nastro. 9-13 Servizio di Bolkov che ...

LIVE Italia-Russia 0-2 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : secondo set dominato dai russi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 Kliuka serve in rete. 5-8 Cavuto a tutto braccio manda fuori. 5-7 Murato il primo tempo di Russo. 5-6 Il muro di Russo rimbalza sull’asta, altro punto di Kliuka. 5-5 Accompagnata di un giocatore russo, parità. 4-5 Kobzar alza male ad una mano e ci regala il punto. 3-5 Stavolta il primo tempo giocato per Russo funziona. 2-5 Kliuka sbarra la strada a Pinali. 2-4 Sbertoli alza male il ...

LIVE Italia-Russia 0-1 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 10-14 nel secondo set - i russi scappano via : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-24 Kurkaev serve in rete. 15-24 Lunga la battuta di Polo. 15-23 Parallela di Cavuto. 14-23 Altro ace di Volkov complice un indecisione dei nostri. 14-22 Ace di Volkov. 14-21 Pipe meravigliosa di Kliuka che accarezza il pallone. 14-20 Murato Poletaev da Pinali. 13-20 Ace magnifico di Poletaev, che partita del giocatore russo. 13-19 Servizio di Giannelli fuori di un pelo. 13-18 Primo tempo in ...

LIVE Italia-Russia 0-1 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : gli azzurri lottano ma cedono il primo set ai russi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 primo tempo velocissimo di Kurkaev. 6-7 Mani out di Raffaelli che ci riporta sotto. 5-7 Muro poderoso di Giannelli che suona la carica! 4-7 Diagonale di Antonov troppo stretto. 4-6 Anche Russo non trova il campo in battuta. 4-5 Diagonale precisa di Pinali. 3-5 Cavuto al servizio sfiora la riga ma la palla è fuori. 3-4 Kobzar sbaglia la battuta. 2-4 Diagonale di Poletaev che sfrutta la free ...

LIVE Italia-Russia 0-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 12-8 - grande partenza degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Antonov forza in battuta e non trova il campo. 18-17 Anche il servizio di Bolkov si arresta in rete. 17-17 Pipe ben giocata da Kliuka. 17-16 Finalmente si arresta la battuta di Poletaev fermata dal nastro. 16-16 Terzo ace consecutivo! Antonov poco attento in ricezione. 16-15 Altro ace di Poletaev! Rotazione difficile per gli azzurri. 16-14 Ace di Poletaev, la Russia si avvicina. 16-13 ...

LIVE Italia-Russia 0-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : comincia la battaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Parallela di Nelli che non trova la riga. INIZIA LA PARTITA! 15:58 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento, a brevissimo si comincia. 15:55 Arriva il momento degli inni nazionali, si parte con quello di Mameli! 15:50 Dieci minuti all’inizio delle danze, poi capiremo fin dove si può spingere questo gruppo azzurro. 15:45 La Russia, che ha battuto Portogallo e USA nei giorni ...

LIVE Italia-Russia Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : scontro diretto delicato con vista Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. A Ufa andrà in scena la partita che conclude la seconda tappa del prestigioso torneo internazionale, gli azzurri affronteranno i padroni di casa in un incontro già determinante in ottica qualificazione alla Final Six: la nostra Nazionale, reduce ...

Volley - Nations League 2019. Italia e Russia : stesso cammino e stesso obiettivo : final six : stesso cammino, stesso obiettivo: provare a raggiungere la final six di Nations League facendo crescere i più giovani e le cosiddette seconde linee. Italia e Russia si trovano una di fronte all’altra in quello che potrebbe essere considerato un prolungamento della sfida infinita per la leadership tra i club (gli ultimi due anni di fronte Civitanova e Kazan). Gran parte dei protagonisti di quelle due sfide che hanno assegnato le ultime due ...

Italia-Russia Volley - Nations League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 9 giugno si gioca Italia-Russia, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Si chiude il lungo weekend di Ufa, gli azzurri scenderanno in campo per affrontare i padroni di casa nell’incontro che conclude la seconda tappa del prestigioso torneo internazionale: la nostra Nazionale è reduce da quattro vittorie consecutive e va a caccia di un pesantissimo pokerissimo per continuare a sognare la qualificazione ...

Volleyball Nations League Maschile – Portogallo ko 3-0 : splendida vittoria degli azzurri di Blenigni : Tutto facile per gli azzurri di Blengini nella nuova sfida di Volleyball Nations League Maschile: Portogallo ko 3-0 La seconda gara della Pool 6 della Volleyball Nations League è a senso unico per gli azzurri che battono 3-0 (25-13, 25-20, 25-11) il Portogallo. La formazione allenata dal ct Gianlorenzo Blengini dà prova di carattere e solidità in campo e conquista altri 3 punti. Tutto facile per gli azzurri che possono contare sempre sulla ...

Volley - Nations League 2019. Blengini : “Bella vittoria sul Portogallo - Italia attenta. Domani grande sfida con la Russia” : L’Italia prosegue nel suo filotto di vittorie, gli azzurri hanno sconfitto il Portogallo con un agevole 3-0 e hanno così infilato il quarto successo consecutivo. Tutto facile per i ragazzi del CT Chicco Blengini che hanno chiuso la pratica a Ufa (Russia) in appena 74 minuti di gioco. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. GIANLORENZO Blengini: “E’ una bella vittoria, siamo ...

LIVE Italia-Portogallo 3-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Dominio azzurro : quarta vittoria per la squadra di Blengini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA LE PAGELLE DELLA PARTITA VIDEO HIGHLIGHTS Italia-Portogallo 3-0 LE DICHIARAZIONI DEGLI AZZURRI 14.23: Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e appuntamento a domani alle 16 per Italia-Russia Tutto facile, dunque, per l’Italia che conquista il quarto successo consecutivo nella Nations League contro il Portogallo. Un secco 3-0 in meno di un’ora e ...

VIDEO Italia-Portogallo 3-0 - Nations League Volley : highlights e sintesi. Azzurri implacabili - quarta vittoria di fila : Tutto facile per l’Italia a Ufa (Russia), gli Azzurri hanno liquidato il Portogallo con un agevole 3-0 in appena 74 minuto di gioco e hanno così conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di volley maschile. La nostra Nazionale non ha avuto alcun problema contro i modesti lusitani, prestazione di grande spessore da parte dell’opposto Gabriele Nelli (18 punti), del regista Simone Giannelli e del martello Oleg ...